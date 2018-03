Autoindustrie wächst: Fahrzeugbestand nimmt global stark zu

Motorensymposium: Zulieferindustrie und Technologiepartner stellen sich neu auf

Wien (OTS) - Der weltweite Fahrzeugbestand wird bis 2030 vermutlich um 50 Prozent auf 1,5 Milliarden wachsen, als Folge des prognostizierten Bevölkerungszuwachses um eine Milliarde Menschen auf etwa 8,2 Milliarden Menschen im gleichen Zeitraum. Der Bedarf an Fahrzeugen habe in den Wachstumsmärkten mit dem steigenden Wohlstand stark zugenommen. Insbesondere die BRIC-Länder Brasilien, Russland, Indien und China zeigten weiterhin enormes Potenzial, berichtete Prof. Dr. Uwe D. Grebe von AVL List Graz in seinem Vortrag beim Wiener Internationalen Motorensymposium. Produktionen wandern aus der stagnierenden Triade Europa, Japan und den USA auch in die MIST-Länder Mexiko, Indonesien, Südkorea und Türkei. Infolge dieser Entwicklung verändere sich die Automobilindustrie und die Form der Zusammenarbeit mit Zulieferern und Technologiepartnern stark:

Globalisierung durch Lokalisierung ist angesagt.

Wachstumsmärkte wollen Wertschöpfung im Land und eine eigene Automobilproduktion. "Bereits in diesem Jahr werden mehr Motoren in den Wachstumsmärkten als in den etablierten Märkten produziert werden. Diese Tendenz wird sich weiter fortsetzen, das Produktionswachstum wird sich verstärkt auf Asien, Südamerika und Osteuropa fokussierten", wies Prof. Grebe in seinem Vortrag auf die Veränderungen hin.

Uwe D. Grebe, Executive Vice President, Global Business Development & International Operations Powertrain Systems, AVL List GmbH - ein weltweit agierendes Unternehmen mit 30 Engineering-Standorten und mehr als 3000 Entwicklungsingenieuren -rechnet mit einer weiteren Verschiebung der Wertschöpfung vom Autohersteller zu den Zulieferern, dies betreffe nicht nur die Produktion, sondern auch die Entwicklung. In Verbindung mit der zunehmenden Differenzierung der Produktpalette und verkürzten Innovationszyklen sei "ein signifikantes Wachstum der Engineering-Dienstleister zu erwarten".

Um die neuen Aufgaben zu bewältigen, müsse sich der Engineering-Dienstleister in die Prozesse des Herstellers integrieren und Zentren in allen Regionen aufbauen, in denen der Hersteller tätig ist. Der Dienstleister entwickle sich so vom traditionellen Technologiepartner zum globalen Engineering-Partner, so Prof. Grebe.

Am 34. Internationalen Wiener Motorensymposium, das am 25. und 26. April 2013 in der Wiener Hofburg stattfindet, nehmen 1000 Wissenschaftler und Techniker aus aller Welt teil.

