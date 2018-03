Klicka besucht Wiens Töchter am Girlsday 2013

Wien (OTS) - Anlässlich des diesjährigen Töchtertags besuchte die Dritte Landtagspräsidentin Marianne Klicka drei teilnehmende Unternehmen in Wien und überzeugte sich persönlich vom handwerklichen Talent der jungen Mädchen zwischen elf und sechzehn Jahren. Im team handwerK der Wiener Sozialdienste zeigte sich Klicka sichtlich begeistert von der Girlpower der drei Teilnehmerinnen, die beim bereits zwölften Töchtertag Werkstattluft schnuppern durften. Neben der handwerklichen Tätigkeit erhielten Wiens Töchter aber auch Einblick in den sozialen Hintergrund des team handwerK, das ArbeitnehmerInnen bei Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt hilft. "Das team handwerK zeigt die vielfältigen Chancen technischer und handwerklicher Berufe auf und leistet einen wichtigen Beitrag für den Einstieg und den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Das schafft bei jungen Frauen Selbstbewusstsein und Mut, neue Berufs- und Ausbildungswege einzuschlagen", freute sich Klicka über das gelungene Zusammenwirken handwerklicher und sozialer Aspekte.

Echte Girlpower erlebte Klicka gemeinsam mit der Bezirksvorsteherin von Favoriten, Hermine Mospointner auch beim Besuch in der Fachhochschule Campus Wien in Favoriten, wo die Mädchen bei High Tech und IT Workshops zeigten, dass die typischen Rollenklischees in der Berufswelt längst überholt sind. "Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen junge Frauen dazu ermutigen, die Chancen einer technischen oder naturwissenschaftlichen Berufsausbildung zu erkennen und zu nützen", erklärte die Landtagspräsidentin und motivierte die Mädchen, ihre Möglichkeiten in einer wachstumsstarken Branche auszuschöpfen. Auch die RHI AG, die sich als internationale Unternehmensgruppe als Weltmarktführer bei der Erzeugung feuerfester Materialien positioniert hat, öffnete am Töchtertag ihre Türen zu unterschiedlichsten Arbeitsbereichen und sorgte dafür, dass die Mädchen Begeisterung für einen zukunftsträchtigen und gut bezahlten Job im technischen und naturwissenschaftlichen Bereich hegen.

