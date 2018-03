Schieder: Attraktives Wohnen in Penzing

Gleichenfeier des Projekts Karrée Breitensee

Wien (OTS/SK) - "Ich freue mich, heute an der Gleichenfeier des Projekts Karrée Breitensee in Penzing teilzunehmen. Das Projekt bietet nicht nur modernen und attraktiven Wohnraum für Jung und Alt, sondern auch hervorragende Infrastruktur und Grünflächen", sagte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Freitag im 14. Wiener Gemeindebezirk. ****

Die Wohnanlage von WBV-GPA (Wohnbauvereinigung für Privatangestellte) und ÖSW (Österreichisches Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft) umfasst insgesamt 184 Wohneinheiten, die sowohl aus geförderten als auch freifinanzierten Wohnungen bestehen. "Investitionen in den Wohnbau sind aus zwei Gründen wichtig: Sie kurbeln die Konjunktur an und schaffen Beschäftigung", betonte Schieder. (Schluss) che/mp

