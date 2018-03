Meidling: Schau "5 Jahre Rearte Gallery" endet Sonntag

Wien (OTS) - Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des im 12. Bezirk etablierten Kunst- und Kulturraumes "Rearte Gallery" unterstützt das Bezirksmuseum Meidling (12., Längenfeldgasse 13-15) das nicht kommerzielle Projekt von Abd A. Masoud mit einer Sonder-Ausstellung. Seit Februar werden moderne Werke von Abd A. Masoud, Nimat Al-Nasser und Jala Ariqat gezeigt. Masoud befasst sich in spannenden Gemälden mit Manuskripten. Ariqat setzt bei seinen kunstvollen Kreationen auf Recycling und Al-Nasser legt feine lithografische Arbeiten vor. Jetzt endet die Sonder-Ausstellung: Nur noch am Sonntag, 28. April, von 9.30 bis 11.30 Uhr, ist die Schau "5 Jahre Rearte Gallery in Meidling" in den Museumsräumen in der Längenfeldgasse 13-15 geöffnet. Der Zutritt ist kostenlos. Auskunft: Telefon 817 65 98 (tlw. Anrufbeantworter). E-Mails an das ehrenamtlich tätige Museumsteam:

bm1120@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

o Bezirksmuseum Meidling: www.bezirksmuseum.at o Rearte Gallery (in der Spießhammergasse 4): www.rearte-gallery.at/kontaktger.htm

