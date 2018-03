JTI erfindet den Tabak neu und bringt Ploom auf den Markt

Wien (OTS) - JTI Österreich informierte heute über die Markteinführung von Ploom: ein Produkt für Menschen, die nach einer neuen Form des Tabakgenusses suchen. Ploom ist ein wunderschön gestaltetes Produkt mit kleinen Aluminiumkapseln, die Tabak beinhalten und in verschiedenen Sorten erhältlich sind.

Ploom ist weder eine herkömmliche noch eine E-Zigarette. Ploom erhitzt die Tabakkapsel auf eine Temperatur, bei der der Tabak nicht verbrennt.

"Ploom ist ein wirklich revolutionäres Tabakprodukt", so Hagen von Wedel, General Manager von JTI Österreich. "Da Ploom den Tabak lediglich erhitzt, aber nicht verbrennt, kann man den vollen Geschmack der Tabakmischung durch den entstehenden Dampf genießen. Weil das Produkt auf der Verdampfungstechnologie beruht, bietet Ploom eine Alternative, die den Erwartungen der modernen Gesellschaft entspricht."

Ploom wurde ursprünglich in San Francisco, Kalifornien, von zwei Absolventen der Stanford University entwickelt, die mutig in eine neue Richtung dachten, um eine neue, bahnbrechende Form des Tabakgenusses zu schaffen. Seit Einführung des Produktes in den USA hat Ploom bereits den Durchbruch auf dem traditionellen Tabakmarkt geschafft.

Die Ploom Tabak Pods werden im JTI-Werk in Trier, Deutschland, hergestellt; es handelt sich um einzelne kleine, mit einer Tabakmischung gefüllte Kapseln, die für den Einsatz im Ploom Gerät vorgesehen sind. Sie sind mit hochwertigem Tabak gefüllt und derzeit in fünf Sorten erhältlich. Sämtliche Pods sind recyclingfähig. Das Ploom Gerät kann über ein USB-Ladegerät wieder aufgeladen werden.

Ploom wird ab 2. Mai 2013 in österreichischen Trafiken erhältlich sein. Eine Packung mit 12 Ploom Tabak Pods kostet EUR 5. Das Ploom Gerät selbst ist zum empfohlenen Einzelhandelspreis von EUR 24,90 erhältlich.

Über Ploom

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2007 produziert Ploom hochwertige Verdampfer - die besten ihrer Klasse -, die nicht nur funktionell, sondern auch innovativ sind. Durch den Vorgang des Verdampfens wird Tabak erhitzt, nicht verbrannt, wodurch anstelle von Rauch ein feiner Dampf entsteht. Ploom ist ein Privatunternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Ploom-Produkte definieren den Rauchgenuss für die moderne Generation neu. Weitere Informationen finden Sie unter www.ploom.com

Über JTI

JTI ist ein Unternehmen der Japan Tobacco Group of Companies (JT), einem führenden internationalen Hersteller von Tabakprodukten. Es vertreibt weltbekannte Marken wie Winston, Mevius (Mild Seven) und Camel. Weitere internationale Marken sind unter anderem Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour und LD. JTI mit Sitz in Genf, Schweiz, und einem Nettoumsatz von USD 11,8 Milliarden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012 beschäftigt mehr als 25.000 Mitarbeiter und ist in 120 Ländern tätig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Walter Sattlberger

JTI Austria GmbH

Head of Corporate Affairs & Communications

Tel: +43 1 31342 1905

e-mail: walter.sattlberger @ jti.com