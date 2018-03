Landstraße: Neue "Nabucco"-Produktion der Bühne L.E.O.

Verdi-Oper "Zum Angreifen und Mitmachen" am 29. April

Wien (OTS) - Auf Grund des 200. Geburtstags von Giuseppe Verdi (1813 - 1901) sind im "Letzten erfreulichen Operntheater" (3., Ungargasse 18), kurz "L.E.O." genannt, die schönsten Werke des großen Tonsetzers zu hören: Am Montag, 29. April, wird in der Wiener Bühne eine liebevoll aufbereitete "Nabucco"-Produktion mit dem ein wenig ungewöhnlichen Untertitel "Zum Angreifen und Mitmachen" geboten. An diesem kurzweiligen "Gegenstück" zu den traditionellen Aufführungen internationaler Opernhäuser wirken Annette Fischer, Margerita Castaneder, Rumen Dobrev, Apostol Milenkov und Stefan Fleischhacker mit. Unter der Leitung von Maestro Stephen Delaney beteiligen sich die Besucher aktiv am Bühnengeschehen. "L.E.O."-Prinzipal Fleischhacker führt Regie. Beginn ist um 19.00 Uhr. Das Publikum bezahlt Unkostenbeiträge (Reihe 1 bis 3: 30 Euro, ab Reihe 4: 25 Euro). Studenten und Schüler haben nur 15 Euro zu entrichten. Auskünfte und Karten: Telefon 0680/335 47 32, E-Mail:

karten@theaterleo.at.

Am 30.4.: Jazz-Standards "Kosher through the Ballroom"

Ganz andere Töne werden am Dienstag, 30. April, in der Bühne "L.E.O." angeschlagen. Liedgut amerikanischer Tondichter und Texter mit jüdischen Wurzeln sowie Stücke von NS-Opfern sind an dem Abend unter dem Titel "Kosher through the Ballroom" zu vernehmen. Ab 20.00 Uhr interpretiert die Vokalistin Elena Schreiber bekannte und weniger geläufige Jazz-Standards. Heinz Kokerle (Klavier), Csaba Jevtic-Somlai (Klarinette, Saxophon) und Martin Heinzle (Kontrabass) begleiten die Sängerin. Jeder Gast wird um einen Unkostenbeitrag gebeten (Reihe 1 bis 3: 25 Euro, ab Reihe 4: 20 Euro, Schüler/Studenten: 13 Euro). Einen vollständigen "L.E.O."-Spielplan für April, Mai und Juni lesen Interessierte im Internet:

www.theaterleo.at. (Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at