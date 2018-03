Neue Pflegekarenz kommt - FPÖ "hoch erfreut"

Hofer: "Endlich erste Entlastung für pflegende Angehörige."

Wien (OTS) - FPÖ-Behindertensprecher NAbg. Norbert Hofer zeigt sich wegen der Ankündigung der Bundesregierung zur Realisierung der neuen Pflegekarenz hoch erfreut. Der Sozialminister setze damit einen langjährigen Wunsch der FPÖ um.

In den letzten Jahren hat es rund um das Thema der pflegenden Angehörigen einen regelmäßigen Richtungsstreit zwischen der FPÖ und dem Sozialminister gegeben. Dieser hatte sich vermehrt für die Inanspruchnahme externer Dienste ausgesprochen und in den Sitzungen des Sozialausschusses immer wieder darauf hingewiesen, dass das Pflegegeld, sofern es an Angehörige ginge, in vielen Fällen missbräuchlich verwendet werden würde. Dieser Wahrnehmung widersprachen aber in weiterer Folge die vorliegenden Kontrollberichte, wonach es in nur ganz wenigen Ausnahmefällen zu einer Verwahrlosung der pflegebedürftigen Personen kommen würde.

Norbert Hofer: "Es ist also richtig, pflegenden Angehörigen, es handelt sich um rund 400.000 Personen in Österreich, mehr Unterstützung als bisher zukommen zu lassen. Die neue Pflegekarenz ist dazu ein ganz wesentlicher Schritt. Jetzt ist es wichtig, auch beim Pflegegeld endlich die längst fällige Inflationsanpassung vorzunehmen. Das Pflegegeld hat bereits mehr als ein Viertel seines Wertes verloren. Ich ersuche die Bundesregierung dringend, diese Inflationsabgeltung jetzt vorzunehmen."

