Volkshilfe NÖ: Ernährung, Bewegung und Entspannung beim Tag der offenen Kinderhäuser

Wiener Neustadt (OTS) - Unter dem Motto " gesund - bewegt - kreativ" öffnen die Kinderhäuser der Volkshilfe Niederösterreich heute Freitag, 26. April zum zweiten Mal ihre Türen für Interessierte. Der Tag gibt Einblicke in das tägliche Leben der rund 2000 Schul- und Kleinkinder, die in den Kinderbetreuungs-Einrichtungen betreut werden. Die BesucherInnen erwarten neben Informationen zu den Schwerpunkten Gesundheit, Bewegung und Entspannung ein abwechslungsreiches Programm sowie Spaß im Freien bei schönem Frühlingswetter. Die Kleinkindgruppen sind von 8:30 bis 11 Uhr, die Horte von 13:30 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Adressen-Übersicht finden Sie auf www.noe-volkshilfe.at

Die Aktivitäten reichen von Pflanzaktionen im Garten, diversen Spielstationen, Zielwerfen, Scheibtruhenrennen, Bewegungsparcours, Spiele mit dem Schwungtuch, Bastel- und Malstationen bis zum Kokoskugeln selbst herstellen und vieles mehr. "Bewegung, Gesundheit und Entspannung sind die Schwerpunkte in unseren Kinderbetreuungs-Einrichtungen, auf die unsere engagierten MitarbeiterInnen besonderen Wert legen", erklärt der Präsident der Volkshilfe NÖ Abg.z.NR Ewald Sacher das Konzept der Gesundheits-Kinderhäuser, die seit dem Vorjahr fast flächendeckend in Niederösterreich angeboten werden, "unser Team wird auch laufend zu diesen Themen geschult."

Kinderhäuser sind die moderne Form der Kinderbetreuung. Kleinkinder (von ein bis drei Jahren), Kindergartenkinder (von drei bis sechs Jahren) und Schulkinder werden von qualifizierten PädagogInnen gefördert, motiviert und flexibel betreut. Die Förderung der sozialen Kompetenz und Interessen der Kinder sind besonders wichtig.

"Gerade in Regionen in denen es kaum Betreuungsplätze für die Kleinsten gibt, ist dies vor allem für Alleinerziehende eine Voraussetzung, um wieder ins Berufsleben einsteigen zu können", so Geschäftsführer Mag.(FH) Gregor Tomschizek, "die Öffnungszeiten orientieren sich an den Bedürfnissen berufstätiger Eltern." Derzeit betreibt die SERVICE MENSCH GmbH, die Betriebsgesellschaft der Volkshilfe NÖ, 62 Kinderhäuser in ganz Niederösterreich in denen 220 Mitarbeiterinnen monatlich rund 2000 Kinder betreuen.

