Radrennen im Walgau: Bitte um besondere Vorsicht

Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen im Sinne der Sicherheit

Bregenz (OTS/VLK) - Wegen eines Radrennens ist am Mittwoch, 1. Mai 2013, auf den Straßen im Walgau besondere Vorsicht geboten. Das Rennen findet in der Zeit von 11.00 bis ca. 15.30 Uhr auf einem Rundkurs von Nenzing über Schlins, Satteins, Göfis und Frastanz wieder nach Nenzing statt. Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für kurzzeitige Verzögerungen, Anhaltungen oder Sperren gebeten.

Im Start- und Zielbereich in Nenzing ist für die Dauer der Veranstaltung eine Straßensperre erforderlich. Alle gefährlichen Kreuzungen und Kreisverkehre entlang der Rennstrecke werden vom Veranstalter, dem Radsportverein "Vor-dem-Arlberg", gesichert. Besonders verkehrsreiche Kreuzungen (Bahnhofstraße/L190 in Nenzing, L74/L50 in Schlins, L54/L50 in Satteins, L50/L65 in Göfis-Fitz, L54/L190 in Frastanz) werden durch die Polizei geregelt. Die Strecke zwischen Schwarzem See und der Abzweigung bei der Kreuzung L50/L65 wird für den Gegenverkehr abschnittsweise gesperrt.

Insgesamt werden rund 80 Streckenposten den Kurs sichern. Vorausfahrzeuge werden jeweils auf das herannahende Fahrerfeld aufmerksam machen.

