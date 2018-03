Grundlagen der Pressearbeit für Berufs- und Quereinsteiger in die PR - Praxisseminar vermittelt notwendiges Know-how

Hamburg (ots) - Pressemitteilungen, Redaktionskontakte und Pressekonferenzen sind nur einige der Themen, die im Media Workshop "Grundlagen der Pressearbeit - Handwerkszeug für Einsteiger" behandelt werden. Das zweitägige Seminar findet am 27. und 28. Mai 2013 in Hamburg statt. Es richtet sich an Berufsanfänger und Quereinsteiger, die ein bis zwei Jahre Erfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben. Referent der praxisintensiven Fortbildung ist der Journalist Joachim Barmwoldt.

"Im Mittelpunkt stehen dabei viele Schreibübungen. In denen trainieren die Teilnehmer, wie sie Überschriften knackig formulieren und Texte spannend anfeaturen", sagt Barmwoldt. Er zeigt den maximal zwölf Teilnehmern, was eine Pressemitteilung braucht, damit sie von Journalisten auch wirklich gelesen wird und wie sie interessante Texte für Mitarbeiterzeitungen und Kundenzeitschriften verfassen. Sie erfahren auch, wie sie persönliche Kontakte zu Journalisten und Redaktionen knüpfen, einen Presseverteiler aufbauen und pflegen und eine Pressekonferenz organisieren.

Über den Referenten:

Joachim Barmwoldt (Jahrgang 1957) ist freiberuflicher Journalist und besitzt langjährige Erfahrung als Trainer für Pressearbeit und kreatives Schreiben. Seine Berichte und Reportagen erscheinen in Tageszeitungen und Fachblättern. Er besuchte die Journalistenschule Axel Springer in Hamburg und arbeitete als Reporter bei BILD-Berlin sowie als stellvertretender Ressortleiter der Reiseredaktion bei der WELT und dem Berliner Kurier. Seit 2000 hat er sein eigenes Redaktionsbüro.

Über das Fortbildungsprogramm Media Workshop:

Die Media Workshops sind ein zertifizierter Bildungsanbieter mit einem praxisnahen Weiterbildungsprogramm von rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Seit 2001 haben über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte an den Seminaren teilgenommen. Die Zertifizierung besteht seit September 2012 und erfolgte durch Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels.

