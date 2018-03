BD gibt FDA 510(k)-Zulassung und Markteinführung des passiven Nadelschutzsystems BD UltraSafe PLUS(TM) bekannt

(PRN) - -- Das neue Sicherheitssystem ist auf die Bedürfnisse biologischer Präparate zugeschnitten

Franklin Lakes, New Jersey (ots/PRNewswire) - BD Medical, ein Geschäftsbereich von BD (Becton, Dickinson and Company) und ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, hat heute die Markteinführung seines neuen passiven Nadelschutzsystems BD UltraSafe PLUS(TM) bekannt gegeben. Das passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) hat die 510(k)-Zulassung als Sicherheitssystem gegen Nadelstichverletzungen erhalten.

Neben dem Schutz gegen Nadelstichverletzungen in einem einfach zu bedienenden Einhand-Gerät bietet das Produkt ergonomische Verbesserungen für mehr Injektions-Komfort für Ärzte wie für Patienten. Darüber hinaus ist das Sicherheitssystem dafür konzipiert, zunehmend komplexe, biotechnologische Anforderungen hinsichtlich der Medikamente, wie eine höhere Viskosität, zu erfüllen.

"Wir freuen uns sehr, das neue passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) anzubieten, das unser aktuelles Sicherheitsportfolio hervorragend ergänzt", erklärte Claude Dartiguelongue, Präsident von BD Medical - Pharmaceutical Systems. "Wir verfügen jetzt über eine ergonomische Sicherheitslösung für Kunden, die ihren Patienten die Möglichkeit bieten möchten, die Injektion manuell zu kontrollieren."

Das passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) bietet zahlreiche erweiterte Funktionen, beispielsweise eine robuste Kolbenstange zur Injektion viskoser Medikamente, ein größeres Sichtfenster zur verbesserten Sichtbarkeit der Arznei, breitere Flansche und einen verbesserten Kolbenkopf für mehr Unterstützung und Stabilität bei der Injektion. Diese ergonomischen Verbesserungen kommen allen Benutzern zugute, insbesondere Patienten mit verminderter Fingerfertigkeit. BD hat kürzlich eine klinische Schwerpunktuntersuchung mit Patienten durchgeführt, deren Fingerfertigkeit vermindert war und die unter rheumatoider Arthritis und Multipler Sklerose litten. Die Testpersonen berichteten, das passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) sei sehr benutzerfreundlich. 100% der Injektionen wurden erfolgreich durchgeführt.

"Das neue, passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) wurde so konzipiert, dass es einfach in bestehende Verpackungslinien für Sicherheitssysteme integriert werden kann und es ist mit vorgefüllten Fertigspritzen nach ISO-Norm kompatibel", fügte Peter Nolan, Vice President, Safety bei BD Medical - Pharmaceutical Systems hinzu.

Das passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) ist darauf ausgelegt, mit 1,0 mL Long, Fertigspritzen mit eingeklebter Nadel wie BD Hypak(TM) oder BD Neopak(TM) verwendet zu werden. Das Produkt wurde von Safety Syringes, Inc., einem Unternehmen für Nadelschutzsysteme, entwickelt, das BD im Dezember 2012 übernommen hat. Das passive Nadelschutzsystem BD UltraSafe PLUS(TM) hat zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, nachdem es den Kunden im Oktober 2012 anlässlich der Tagung der Parenteral Drug Association präsentiert worden war. Es sind bereits Bestellungen eingegangen, und mit der kommerziellen Auslieferung des passiven Nadelschutzsystems BD UltraSafe PLUS(TM) soll in Kürze begonnen werden.

Informationen zu BDde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@105d8d3fBD ist ein führendes, weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das medizinische Geräte, Instrumente und Reagenzien entwickelt, produziert und vertreibt. Das Unternehmen setzt sich für die Verbesserung der Gesundheit der Menschen weltweit ein. Der Schwerpunkt von BD liegt auf der Verbesserung der Wirkstoffverabreichung, der Qualität und einer schnellen Diagnose von Infektionskrankheiten und Krebs sowie auf der Erforschung, Entdeckung und Herstellung neuer Medikamente und Impfstoffe. Die Arbeit von BD trägt maßgeblich zur Bekämpfung vieler der weltweit schwersten Erkrankungen bei. BD wurde 1897 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Franklin Lakes, New Jersey. Das Unternehmen beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet seine Produkte Gesundheitseinrichtungen, Biowissenschaftlern, klinischen Labors, der Pharmaindustrie und der allgemeinen Öffentlichkeit an. Weitere Informationen finden Sie auf www.bd.com.

Kontakt:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6de42b7dJamie Yacco Öffentlichkeitsarbeit +1-201-847-4796 Jamie_Yacco @ bd.com

Web site: http://www.bd.com/