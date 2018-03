FPÖ-Misstrauensantrag gegen Gesundheitsminister Stöger

Vernichtende Stellungnahme des Rechnungshofes zu "Gesundheitsreform"

Wien (OTS) - "Die vernichtende Stellungnahme des Rechnungshofes zur sogenannten 'Gesundheitsreform' aus dem Hause Stöger ist ohne jede Konsequenz geblieben. Ganz im Gegenteil verschärft diese 'Reform' noch die Krise im Gesundheitswesen, was letztendlich die österreichischen Patienten mit Leistungskürzungen auszubaden haben", begründete der freiheitliche Ärztesprecher NAbg. Dr. Andreas Karlsböck den Misstrauensantrag der FPÖ gegen den SPÖ-Gesundheitsminister.

So habe Stöger, statt eine Verwaltungsreform durchzuführen und endlich die 22 Krankenversicherungsträger zusammenzulegen, weitere Verwaltungsebenen eingezogen und so die Zersplitterung der Kompetenzen im Gesundheitswesen noch verstärkt. Diese sogenannten Bundes- und Landes-Zielsteuerungskommissionen würden außer Mehrkosten keinerlei Effekt haben, kritisierte Karlsböck. Dieser Verwaltungswahnsinn sei das Resultat der Verhandlungsschwäche Stögers, der sich gegen die übermächtigen Landeshauptleute von Rot und Schwarz nicht habe durchsetzen können, so Karlsböck, der auf einen derartig schwachen Gesundheitsminister gerne verzichten kann.

Ein weiterer Wahnsinn aus der Feder Stögers sei die Koppelung der Gesundheitsausgaben an den prognostizierten Anstieg des BIP, den der Minister ohne jede seriöse Grundlage mit 3,6 % annimmt. Wirtschaftswissenschafter würden hingegen mit einem weitaus geringeren Anstieg des BIP rechnen, was für die österreichischen Patienten nichts anderes als eine beinharte Leistungskürzung bedeuten werde, so Karlsböck, der diese Unsinnigkeit kategorisch ablehnt. "Der Gesundheitsbereich ist einer der wenigen Wachstumsmärkte die wir haben. Hier die Mittel zu kürzen ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann", betonte Karlsböck, der allerdings eine bessere Mittelverwendung verlangte. Zu viel Geld der zwangsbeitragszahlenden Österreicher versickere in Doppel- und Dreifachstrukturen einer völlig aufgeblähten föderalistischen Struktur, die der Größe des Landes in keinster Weise entspreche.

Dies alles und noch mehr habe der Rechnungshof bis ins kleinste Detail zerpflückt, ohne dass es auch nur eine Reaktion Stögers gegeben hätte, zeigte sich Karlsböck von der Reform-Allergie des Gesundheitsministers erschüttert. "Hätte jemand anderer als die SPÖ diese 'Reform' vorgelegt, wären von der Gewerkschaft über die SJ bis hin zur Arbeiterkammer alle Vorfeldorganisationen der SPÖ auf die Straße gegangen, um gegen dieses unsoziale Belastungspaket auf dem Rücken der Patienten zu demonstrieren", appellierte Karlsböck an die wenigen aufrechten Sozialdemokraten im Parlament, diesem Wahnsinn nicht zuzustimmen.

