Datacert ernennt Uwe Schneider zum Leiter des EMEA-Geschäfts, vergrößert Belegschaft in Europa und eröffnet Geschäftsstelle in München

globaler Spitzenanbieter

von Softwarelösungen für den Bereich Leitung Unternehmensrecht, gab heute die Ernennung von Uwe Schneider, einem erfahrenen Manager für Unternehmenssoftware, zum VP und General Manager für die Region EMEA bekannt. Datacert vergrößerte zudem seine Belegschaft in Europa und eröffnete eine neue Geschäftsstelle in München. Das starke Geschäftswachstum des Unternehmens in der Region EMEA und der sich entwickelnde Technologiemarkt für Recht und Compliance in Europa veranlassten Datacert zu verstärkten Investitionen in der Region. Mit dieser Maßnahme soll das Wachstum der Geschäftszweige Unternehmensrecht, GRC und Big-Data-Analysen in Europa beschleunigt werden.

Uwe Schneider bereichert Datacert mit seiner über 15-jährigen Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und blickt auf eine langjährige Tätigkeit in leitender Funktion innerhalb der Branche zurück. Vor seinem Beitritt zu Datacert arbeitete er für Unternehmen wie Dyadem, Emptoris, WebMethods, Commerce One und andere Firmen, die Unternehmenssoftware vertreiben, in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Rechtsmanagement, Unternehmensrisiko und Compliance sowie Beschaffungsmärkte. Durch seine Tätigkeit erlangte er umfassende Kenntnisse zum Aufbau millionenschwerer Großunternehmen.

"Wir dürfen uns unglaublich glücklich schätzen, dass eine Führungskraft dieses Kalibers für unsere EMEA-Geschäfte verantwortlich ist", so Jim Tallman, President und CEO von Datacert. "Uwes betriebliche Führungsfähigkeiten und seine Erfahrungen im juristischen Sektor und in der Softwarebranche für Compliance- und Risiko-Lösungen positionieren uns hervorragend für kontinuierliches Wachstum und den Ausbau unseres Marktanteils in der Region EMEA, in der Datacert bereits heute anerkannter Marktführer im Bereich Leitung Unternehmensrecht ist. Uwe legt bei Ausübung seiner Funktion außerordentlich großen Wert auf Kundenorientierung, wovon unser umfangreicher Kundenstamm in Europa erheblich profitieren wird."

Datacert nahm seine Geschäftstätigkeit in Europa im Jahr 2005 auf. Der Anteil der Region am Gesamtumsatz des Unternehmens klettert seitdem ständig nach oben, unter anderem wurde im Jahresvergleich von 2011-2012 ein starkes Wachstum der Neubestellungen in Höhe von 88 % verzeichnet. Dieses Wachstum in Verbindung mit den klaren Signalen für einen aufstrebenden europäischen Technologiemarkt für Recht und Compliance veranlasste das Unternehmen nun zu vermehrten Investitionen und zur Ausweitung der Geschäftstätigkeit in der Region. Die Expansionsstrategie beinhaltet einen offensiven Einstellungsplan für zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen Vertrieb, Lieferung und Kundendienst, um die Kunden in ganz Europa besser unterstützen zu können. Die ersten beiden Mitarbeiter, die bei der Umsetzung dieses Plans ins Unternehmen geholt wurden:

Christian Glaessel, Regional Sales Director für die Region D-A-CH, arbeitet in der neuen Datacert-Geschäftsstelle in München. Vor seiner Tätigkeit bei Datacert fungierte er als Leiter der Geschäftseinheit Compliance und Risiko Management bei IMTF, einem internationalen Unternehmen für Software und Anwendungsintegration im Privatbesitz. Glaessel bringt umfangreiche IT-Kenntnisse mit ins Unternehmen, die er unter anderem in den Positionen CIO Central Europe bei State Street, Director of Professional Services Europe bei Misys und Leiter der IT-Abteilung bei der Bankgesellschaft Berlin Investment GmbH sammeln konnte.

Marcus de-Layen Vian ist Regional Sales Manager UK am EMEA-Hauptsitz von Datacert in London. Vor seinem Beitritt zum Unternehmen hatte er die Position Head of Sales bei Peppermint Technologies inne. Marcus de-Layen Vian blickt auf fast zehn Jahre Erfahrung in der Branche juristische Software und Dienstleistungen zurück, unter anderem als Vertriebsleiter der Rechtsabteilungen bei IRIS Software und Tikit sowie als Verkaufsberater bei Ochresoft Technology.

Das neue Geschäftsbüro von Datacert befindet sich in der Landsberger Str. 302 in 80687 München.

Über Datacert, Inc.

Datacert zählt zu den international führenden Technologieunternehmen und ist wichtigster Anbieter von Softwarelösungen für die Leitung Unternehmensrecht. Die Lösungen von Datacert unterstützen die Rechts-, Compliance- und Risikoabteilungen in Unternehmen und Schadensorganisationen bei Änderungen der geschäftlichen Anforderungen oder der globalen Belegschaft und ermöglichen ihnen effizientere Geschäftsabläufe sowie die Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern. Das Angebot von Datacert umfasst unter anderem die Technologie Plattform Passport® (Patent hängig), Lösungen zur Verwaltung von Rechtssachen, zur Minderung von Risiken und zur Kontrolle juristischer und schadensrechtlicher Kosten sowie innovative Business-Intelligence-Angebote für Unternehmen, die zusätzliche Unterstützung bei juristischen Entscheidungen benötigen. Die Lösungen von Datacert werden von Fortune-500-Unternehmen und Fortune-Global-500-Unternehmen eingesetzt, auch 100 Prozent der AmLaw-200-Unternehmen und Tausende juristische Dienstleister auf der ganzen Welt nutzen die Angebote des Unternehmens. Hauptsitz von Datacert ist Houston, Texas. Das Unternehmen besitzt zahlreiche Geschäftsstellen in ganz Nordamerika und den EMEA- und APAC-Ländern und arbeitet mit Kanzleien, Anbietern und Agenten aus mehr als 150 Ländern zusammen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website http://www.datacert.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter, um in Echtzeit über Neuigkeiten informiert zu werden: http://twitter.com/Datacert.

