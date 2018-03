SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & CO. KG fordert Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung

Düsseldorf (ots) - Die SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & CO. KG, Düsseldorf, fordert die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung der Schweizer SCHMOLZ+BICKENBACH AG, um vier eigene Vertreter in den Verwaltungsrat des Unternehmens wählen zu lassen. Die SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & CO. KG ist mit einem Anteil von 40,46% die größte Aktionärin der in Zürich börsennotierten SCHMOLZ+BICKENBACH AG.

"Im Interesse des Werterhalts unseres Anteils an der Schmolz+Bickenbach AG werden wir mit vier eigenen Vertretern im Verwaltungsrat dafür Sorgen tragen, das Unternehmen in einen Prozess zu bringen, der alle Aktionäre bei der geplanten Kapitalerhöhung gleich behandelt, womit die Gesellschaft endlich schnell und nachhaltig wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht werden kann. Wir haben ein Restrukturierungskonzept vorgelegt, das der AG neues Kapital in einem Umfang zur Verfügung stellt, welches für die Zukunftssicherung benötigt wird " sagte Dr. Oliver Thum, Geschäftsführer der SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & CO. KG.

Über die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe

Die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe ist heute der größte Hersteller, Verarbeiter und Distributor von Edelstahl-Langprodukten weltweit. Insgesamt sind ca. 10.000 Mitarbeiter für die Gruppe tätig. Als Produzent ist SCHMOLZ+BICKENBACH weltweit die Nummer 1 sowohl bei rostfreien Langstählen als auch bei den Werkzeugstählen und gehört zu den zehn größten Unternehmen für legierte und hochlegierte Qualitäts-und Edelbaustähle. SCHMOLZ+BICKENBACH wurde im Jahr 1919 von Arthur Schmolz und Oswald Bickenbach in Düsseldorf gegründet und firmiert seit 1937 unter dem Doppelnamen, der seither für Stahl-Tradition steht.

