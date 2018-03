RK-Terminvorschau vom 29. April bis 16. Mai 2013

Wien (OTS) - In der Zeit vom 29. April bis 16. Mai 2013 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

MONTAG, 29. APRIL: 10.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Präsident Wilhelm Brandstätter sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Kommerzialrat Mag. Dr. Kurt Tiroch und Kommerzialrat Otto Szelpal durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) 10.30 Uhr, Eröffnung der Fernkältezentrale Schottenring mit Vbgmin Brauner (1., Zelinkagasse/Ecke Gonzagagasse) 10.30 Uhr, Eröffnung des "abz*frauenberufszentrum" durch u.a. StRin Frauenberger und Bundesminister Hundstorfer (abz*austria, 11., Simmeringer Hauptstraße 154) 11.00 Uhr, Präsentation des Generationen-Kochbuchs "Jung und Alt am Küchentisch" mit StRin Wehsely, 3. LtPin Klicka und Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl (Rathaus, Steinsaal I) DIENSTAG, 30. APRIL: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an den Präsidenten der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien a.D. Mag. Herbert Tumpel durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 14.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, Erdgeschoß) MITTWOCH, 1. MAI: 15.00 Uhr, Wiener Lehrer-a cappella-Chor feiert mit Jubiläumskonzert sein 100-jähriges Bestehen (Wiener Musikverein, Großer Saal, 1., Bösendorferstraße 12) DONNERSTAG, 2. MAI: 14.00 Uhr, Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Domdekan Bischofsvikar des Vikariates Wien i.R. KR Prälat Mag. Karl Rühringer durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Wappensaal) SONNTAG, 5. MAI: 14.30 Uhr, Scheckübergabe Charity Bowl durch StR Oxonitsch (19., Klabundgasse - Stadion Hohe Warte) 15.30 Uhr, Siegerehrung Kanu Marathon 2013 mit StR Oxonitsch (22., Dampfschiffhaufen 2) MONTAG, 6. MAI: 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Die Antikriegssatire von Karl Kraus: Zitat, Bild, Dialog, Melodie und Verfilmung", Vortrag: Edward Timms (ORF - Funkhaus, 4., Argentinierstraße 30a, Großer Sendesaal) DIENSTAG, 7. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Verhandlungen über Erinnerungsorte - Geschichtspolitik oder Demokratiewerkstatt", Podiumsgespräch mit Klara Löffler, Oliver Rathkolb und Ruth Wodak (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Werke des Wiener Dichters Alfred Grünewald (1884-1942)" (Musiksammlung der Wienbibliothek, Adolf-Loos-Räume, 1., Bartensteingasse 9, 1. Stock) MONTAG, 13. MAI: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: Konferenz des Sir Peter Ustinov Instituts 2013 "Ressentiment und Konflikt. Vorurteile und Feindbilder im Wandel"/14.MAI von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr (Rathaus, Wappensaal) 10.00 Uhr, Überreichung des Dekretes "Obermedizinalrat" an Medizinalrat Dr. Gerhard Ratzenberger, sowie des Dekretes "Medizinalrat/rätin" an Dr. Alexander Bülau, Dr. Erich Ernstbrunner, Dr. Victor Jelinek, Dr. Karl Langer, Dr. Peter Peitl, Dr. Gerhard Petrik und Dr.in Ursula Teleky durch die Dritte Präsidentin des Wiener Landtages Klicka (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 10.00 Uhr, Pressekonferenz zur Ausstellung "Claus Mayrhofer Barabbas - Gegenwelten eines Grenzgängers"/19.00 Uhr, Eröffnung (MUSA, 1., Felderstraße 6-8) DIENSTAG, 14. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters DONNERSTAG, 16. MAI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Professor Sven Boltenstern und Direktor Dr. Wolfgang Feuchtmüller durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Wappensaal) 19.00 Uhr, Eröffnung der Lesung "Barbara Coudenhove-Kalergi - Zuhause ist überall" durch BVin Malyar (9., Zimmermanngasse 8, Ecke Kinderspitalgasse)

