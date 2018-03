Liechtensteinisches Landesmuseum bringt Oliver Mark nach Bad Ragaz / Erste Kooperationsausstellung zeigt Portraits von Anthony Hopkins bis Sir Peter Ustinov

Vaduz (ots) - Zeitgleich zur Ausstellung "Oliver Marks Blick auf Liechtensteins Staatsfeiertag" im Liechtensteinischen Landesmuseum , zeigt das Grand Resort Bad Ragaz ausgewählte Portratis des bekannten Fotographen in einer Ausstellung. Eröffnung am Dienstag, 30. April 2013.

Das Grand Resort Bad Ragaz zeigt vom 1. Mai bis 1. September 2013 ausgewählte Portraitfotografien von Oliver Mark. Zeitgleich zu der Ausstellung "Oliver Marks Blick auf Liechtensteins Staatsfeiertag", die nur 20 km entfernt im Liechtensteinischen Landesmuseum in Vaduz stattfindet, sind damit ausgewählte Portraits des bekannten Fotografen in Bad Ragaz zu sehen. "Es handelt sich um die erste Kooperationsausstellung, die sich an die internationalen Gäste des Hotels und des Liechtensteinischen Landesmuseums wendet und dabei Kunstinteressierte der Region einschliesst," erklärt Professor Dr. Rainer Vollkommer, Direktor des Liechtensteinischen Landesmuseums, der damit den in Berlin lebenden und arbeitenden Fotografen Oliver Mark umfassend vorstellt. Im Grand Hotel Hof Ragaz des Resorts werden u.a. Portraits von Kate Blanchett, Umberto Eco, Mia Farrow, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Alexandra Maria Lara, Jerry Lewis, George Lucas, Marilyn Manson, Sir Peter Ustinov und Johanna Wokalek gezeigt.

Die Ausstellung im Grand Resort Bad Ragaz, gibt Einblicke in eine der starken Seiten des künstlerischen Schaffens von Oliver Mark: Die Portraits. Der Mensch, den es zu portraitieren gilt, steht im Mittelpunkt. In unterschiedlicher Art, Position und Situation charakterisiert Oliver Mark sein Gegenüber. Die nahe Umgebung kreiert und integriert er auf subtile Weise, die den Betrachter überrascht und den Fotografierten oft in einem interessanten Umfeld neu in seinem Wesen erleben lässt.

Oliver Mark portraitierte u.a. Menschen für Architectual Digest, Rolling Stone, Spiegel, SZ-Magazin, Stern, Time Magazine, Vanity Fair, Vogue, Die Zeit und Weltkunst.

Infobox

was: Fotoaussstellung von Oliver Mark

wann: 1. Mai bis 1. September 2013 wo: Grand Hotel Hof Ragaz Details: Eintritt frei

Pressebilder erhältlich auf: http://www.flickr.com/photos/landesmu seum-liechtenstein/sets/72157633333213863

Rückfragen & Kontakt:

Grand Resort Bad Ragaz

Martin Leiter

PR & Corporate Communications Manager

Tel.: +41 81 303 27 16

martin.leiter @ resortragaz.ch

www.resortragaz.ch



Liechtensteinisches Landesmuseum

vertreten durch: Britta Fischer Public Relations

Uhlandstraße 15, D-65189 Wiesbaden

Tel: +49 (0)611 300877

Fax: +49 (0)611 302483

BFPR @ brittafischer-pr.com

www.brittafischer-pr.com