IEBV veröffentlicht Jahresbericht für 2012

Amsterdam (ots/PRNewswire) - International Endesa BV (IEBV) hat den Jahresbericht für 2012 veröffentlicht. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte IEBV einen Bruttogewinn von 1,7 Millionen Euro. Das Unternehmen hat die Management- und Verwaltungsaktivitäten an seinen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten durchgeführt, inklusive ECP, MTN, privaten Platzierungen, Konzerndarlehen und Finanzderivaten.

Der Jahresbericht für 2012 kann unter folgender Adresse eingesehen und heruntergeladen werden:

http://www.endesa.com/EN/ACCIONISTAS/RENTAFIJA/RENTAFIJA/estadosfinan

cieros

International Endesa B.V. ("das Unternehmen") wurde am 10. Juni 1993 nach niederländischem Recht gegründet. Die Hauptaktivität des Unternehmens besteht in der Ausgabe und Verwaltung von Schuldscheinen und anderen Finanzinstrumenten und der Vergabe von Krediten an das Mutterunternehmen und andere angegliederte Unternehmen.

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Für nähere Informationen: Francisco Ramírez Millor,

Leiter für Finanzplanung und Prognose. International Endesa BV,

Herengracht 471, 1017 BS Amsterdam, Niederlande,

framirez @ intendesa.com,

Tel: +31-20-521-87-71, Fax: +31-20-521-87-99