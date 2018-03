EANS-Adhoc: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Hauptversammlung beschließt Dividendenerhöhung auf EUR 1,50 je Aktie

Ternitz/Wien, 25. April 2013. Die ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) beschloss für das Geschäftsjahr 2012 eine Anhebung der Ausschüttung von zuletzt EUR 1,20 auf EUR 1,50. Davon entfallen EUR 0,50 auf die Basisdividende und EUR 1,00 auf den Bonus. Als Ex-Dividendentag und Dividendenzahltag wurde der 8. Mai 2013 festgelegt.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2012 die Entlastung erteilt.

Gemäß Satzung endete mit der diesjährigen Hauptversammlung das Aufsichtsratsmandat von Dr. Peter Pichler durch Verlosung. Bei den Wahlen in den Aufsichtsrat wurde Dr. Peter Pichler bis zur ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2018 in den Aufsichtsrat wieder gewählt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2013 wurde die SST Schwarz & Schmid Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H. Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Konzernabschlussprüfer bestellt.

In seinem Bericht vor der Hauptversammlung gab der Vorstand einen ausführlichen Überblick über das abgelaufene Geschäftsjahr 2012 der SBO sowie über die aktuelle Situation. Demnach setzt sich der bereits seit Monaten feststellbare Trend bei einigen Kunden fort, infolge zu hoher Lagerstände die Neubestellungen von Tools zu reduzieren. Ursache für die derzeitige Lagersituation waren Überbestellungen seitens der Kunden im ersten Halbjahr 2012. Erst nach einem entsprechenden Lagerabbau kann mit einer Trendwende bei den Bestelleingängen der SBO gerechnet werden.

Grundsätzlich sieht SBO aber aufgrund der unverändert intakten Fundamentaldaten weiterhin ein positives Branchenumfeld. Trotz der laufenden Investitionen kann SBO auf ein gesundes Bilanzbild, eine niedrige Verschuldung und attraktive Cashflows bauen. Dadurch sind die mittelfristigen Wachstumsaussichten der SBO unverändert intakt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG ist Weltmarktführer bei Hochpräzisionsteilen für die Oilfield Service-Industrie. SBO beschäftigte per 31.12.2012 weltweit 1.591 Mitarbeiter (31.12.2011: 1.459), davon in Ternitz/Niederösterreich 460 und in Nordamerika (inkl. Mexiko) 651.

