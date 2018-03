Cortolezis-Schlager gratuliert Dr. Gertrude Brinek zur Wiederwahl als Volksanwältin

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Im Plenum des Nationalrats wurde heute, Donnerstag, der Gesamtvorschlag für die Wahl der Mitglieder der Volksanwaltschaft beschlossen. "Mit der Leopoldstädterin Gertrude Brinek bleibt der Volksanwaltschaft eine engagierte Persönlichkeit erhalten. Sie hat sich in den letzten Jahren in ihren unterschiedlichen Funktionen immer für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger eingesetzt", so ÖVP-Wissenschaftssprecherin Abg. Mag. Katharina Cortolezis-Schlager.

Die Bezirksparteiobfrau der ÖVP Leopoldstadt wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit Dr. Gertrude Brinek wieder eine starke Stimme aus der Leopoldstadt in der Volksanwaltschaft ist. "Es freut mich sehr, dass meine Vorvorgängerin als Wissenschaftssprecherin und Bezirksparteiobfrau sowie engagierte Bildungswissenschafterin als Volksanwältin wiedergewählt wurde", so Cortolezis-Schlager.

