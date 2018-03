Peter Haubner gratuliert Gertrude Brinek zur zweiten Amtszeit als Volksanwältin

Österreichs Bürgerinnen und Bürger haben auch in Zukunft starke Stimme in Gertrude Brinek

Wien, 25. April 2013 (OTS/Text) - "Ich gratuliere Getrude Brinek herzlich zu ihrer heutigen Wiederwahl als Volksanwältin. In den vergangenen fünf Jahren hat sie bereits bewiesen, dass sie die richtige Frau für diese verantwortungsvolle Aufgabe ist. Mit viel Kompetenz und noch mehr Engagement hat sie sich stets für die Interessen der Bürger eingesetzt. Ich bin überzeugt, dass die Österreicherinnen und Österreicher auch in Zukunft in ihr eine starke und laute Stimme haben", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, und wünscht Gertrude Brinek für die kommenden fünf Jahre alles Gute und viel Erfolg." ****

