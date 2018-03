ORF SPORT + mit Judo-EM, Eishockey und SCR Altach - SC Austria Lustenau

Am 26. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 26. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Judo-Europameisterschaft in Budapest um 15.30 Uhr, vom Eishockey-Freundschaftsspiel Österreich - Slowenien um 17.45 Uhr und vom Fußball-"Heute für Morgen"-Erste-Liga-Match Cashpoint SCR Altach - SC Austria Lustenau um 20.15 Uhr, die Höhepunkte von der Rallye "Race of Austrian Champions" um 14.15 Uhr und von Tag eins beim Surf Worldcup Podersdorf um 23.10 Uhr, das Handball-Champions-League-Magazin um 15.00 Uhr sowie Folge acht des Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.45 Uhr.

16 Sportlerinnen und Sportler werden vom 24. bis 28. April bei den Judo-Europameisterschaften in Budapest in den Einzel- und in den Mannschaftsbewerben für Österreich an den Start gehen. Angeführt wird das Team von der zweifachen Europameisterin von 2008 und 2011 sowie WM-Dritten von 2010, Sabrina Filzmoser (bis 57 kg), dem Olympia-Silbermedaillengewinner 2008 und zweifachen Europameister 2004 und 2008, Ludwig Paischer (bis 60 kg), der 2005 auch WM-Silber und 2006 WM-Bronze holte, sowie der EM-Dritten 2011 Hilde Drexler (bis 63 kg). Kommentator ist Thomas Hölzl.

Da am Samstag aufgrund zahlreicher Erkrankungen in der österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft das geplante zweite Länderspiel gegen Slowenien in Maribor von Teamchef Manny Viveiros abgesagt werden musste, fühlen sich die Spieler nach einem freien Wochenende bereit für die letzte Vorbereitungsphase vor der IIHF Weltmeisterschaft, die am 3. Mai in Schweden (Stockholm) und Finnland (Helsinki) eröffnet wird. 26 Spieler wurden für das letzte Heimspiel der Saison 2012/13 gegen Slowenien am 26. April in Wien einberufen. Kommentator ist Michael Berger.

Bereits acht Punkte beträgt der Rückstand von Herbstmeister Austria Lustenau auf Tabellenführer Grödig. Wollen die Lustenauer die Chance auf den Titel noch wahren, dann ist ein Sieg im Vorarlberg-Derby gegen Altach Pflicht. Zuletzt schwächelte nicht nur Lustenau mit einer 1:3-Heimniederlage gegen Nachzügler Hartberg. Auch Altach, mit sechs Punkten Rückstand hinter der Austria auf Platz drei, musste bei Grödig eine 1:3-Niederlage einstecken.

Kommentator ist Andreas Blum. Im Gespräch der Runde sprechen in der Pause die beiden Trainer Didi Kühbauer (Admira Wacker) und Peter Stöger (Austria Wien) über das tipp3-Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag.

Das Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Der Surf-Weltcup bietet in Podersdorf auch in diesem Jahr wieder ein Programm der Superlative. Highlights des Events sind der PWA Freestyle Worldcup, die Chiemsee Tow-In Europameisterschaft und der Kiteboarding Team Contest. ORF SPORT + zeigt täglich bis 5. Mai jeweils um 23.10 Uhr die Höhepunkte der Veranstaltungen. Abgeschlossen wird die Berichterstattung mit einer Spezialsendung am 7. Mai (21.55 bis 22.30 Uhr).

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 25. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

