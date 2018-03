Köstinger zu EU-USA-Abkommen: Lösungsansätze im Agrarbereich gefordert

Außenhandelsausschuss des EU-Parlament definiert Prioritäten für Verhandlungen des EU-USA-Handelsabkommen

Brüssel, 25. April 2013 (OTS) "In den USA und der EU

herrschen unterschiedliche Ansichten zur Verwendung von genveränderten Organismen oder hormonbehandeltem Fleisch. Vor

allem in den sensiblen Fragen des Agrarbereichs gilt es,

akzeptable Lösungen zu finden", so Elisabeth Köstinger,

Agrar- und Außenhandelssprecherin der ÖVP im EU-Parlament. Der Ausschuss für Internationalen Handel beschloss heute eine Prioritätenliste für die Verhandlungen des Handels- und Investitionsabkommens (TTIP) zwischen der EU und den USA. ****

"Ich begrüße ein Zusammenrücken der beiden Handelspartner. Ein positiver Abschluss würde die EU und die USA zum größten Freihandelsraum der Welt machen. Das Parlament hat eine klare Forderungsliste, die es in dem Abkommen integriert wissen

will", so die ÖVP-Abgeordnete. Köstingers Änderungsanträge zu den Agrar- und Gesundheitsfragen fanden eine Mehrheit und

wurden in die Resolution aufgenommen. "Rat und Kommission sind gefordert, diesen Bereichen besondere Aufmerksamkeit zu

schenken", so Köstinger.

Im Februar dieses Jahres einigten sich Vertreter der EU

und der USA, Verhandlungen zu einem transatlantischen Handel-

und Investitionsabkommen aufzunehmen. Das im Juni erwartete Verhandlungsmandat des Rates ermächtigt die Kommission die Verhandlungen zu starten. Das Europäische Parlament muss dem ausverhandelten Abkommen zustimmen, damit es in Kraft treten

kann.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Köstinger, MEP, Tel.: +32-2-284-5211

elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

daniel.koster@europarl.europa.eu