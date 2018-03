Spindelegger: "Neugier an Karrieremöglichkeiten im Außenministerium wecken"

Girls' Day 2013 im Außenministerium

Wien (OTS) - Interessierte Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden anlässlich des Girls' Days vom Ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten eingeladen, Einblicke in die Aktivitäten des Außenministeriums zu gewinnen.

In den Zuständigkeitsbereich des Außenministeriums fallen unter anderem die Hilfe für Österreicherinnen und Österreicher in Krisensituationen im Ausland, die Entwicklungszusammenarbeit mit Drittstaaten und die Förderung des internationalen Dialogs. Zu diesen drei Themen konnten am Girls' Day Workshops absolviert werden. Die Schülerinnen erlebten mit, wie das Außenministerium Österreicherinnen und Österreicher in Krisensituationen im Ausland unterstützt; welche österreichischen Projekte es in der Entwicklungszusammenarbeit gibt und welche Schwerpunktländer besonders gefördert werden. Zudem stellten die Schülerinnen eine UNAOC-Sitzung (United Nations Alliance of Civilizations) nach und lernten so die österreichischen Schwerpunkte kennen, die die Gewährung und Bewahrung von Pressefreiheit, den Schutz von Journalisten und Journalistinnen und den interkulturellen Dialog sowie den religiösen Pluralismus umfassen.

"Es ist mir sehr wichtig, dass junge Menschen so früh wie möglich über ihre Karrieremöglichkeiten Bescheid wissen, bevor sie sich für eine Ausbildung beziehungsweise einen Berufsweg entscheiden. Im Außenministerium wurde dazu heute ein Beitrag geleistet und die Begeisterung der Schülerinnen lässt mich hoffen, dass viele junge Menschen eine Karriere beim Außenministerium in Betracht ziehen", so Vizekanzler Spindelegger. Der Girls' Day wurde ins Leben gerufen, um Mädchen Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen, die sich abseits der traditionellen Rollenbilder befinden.

Jobmöglichkeiten gibt es im Außenministerium für Frauen mit Hauptschulabschluss, mit Matura und mit Studienabschluss. Abhängig vom gewünschten Beruf muss ein mehrteiliges Aufnahmeverfahren durchlaufen werden. Eine Karriere im Außenministerium setzt die Flexibilität voraus, den Lebensmittelpunkt mehrmals zwischen Österreich und den Botschaften, Konsulaten und Kulturforen im Ausland zu verschieben.

