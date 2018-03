Rettungshundestaffeln des Samariterbundes zeigen ihr Können

Vorführungen in Tirol und Wien zum Tag des Rettungshundes am 28. April 2013

Wien (OTS) - Am letzten Sonntag im April wird der internationale

Tag des Rettungshundes gefeiert. In diesem Rahmen zeigen die Hundeteams der Samariterbund-Rettungshundestaffeln Kärnten und Tirol im Stadtpark Kufstein ihr Können. Zwischen den Vorführungen um 9:30, 12:30 und 14:30 Uhr wird ein Rahmenprogramm für Kinder und Familien mit Schminken, Grill und Getränkestand geboten. Die Wiener Rettungs-und Besuchshunde sind ab 14:30 Uhr im Verkehrskindergarten im Prater zu sehen.

"Die ehrenamtlichen Mitglieder der Rettungshundestaffeln investieren unglaublich viel Zeit in ihre Weiterbildung, in die Ausbildung ihrer Hunde, in Übungen und Einsätze. Sie sind zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Stelle, wenn Menschen vermisst werden, und retten Leben", bedankt sich Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs verfügt über sieben Rettungshundestaffeln in den Bundesländern Burgenland, Wien, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten und Tirol. In den Staffeln sind Trümmer- und Flächensuchhunde, Besuchs- und Therapiehunde sowie Mantrailer-Hunde, die Menschen aufgrund ihres individuellen Geruchs aufspüren, aktiv.

