Start des großen Online-Votings zur Mrs.Sporty des Jahres 2013

Fast 1000 Frauen haben sich mit ihrer individuellen Erfolgsgeschichte für den Titel der diesjährigen "Mrs.Sporty des Jahres" beworben -jetzt startet unter

http://www.mrssporty.de/mrssporty-des-jahres-2013-jetzt-abstimmen das

große Online-Voting. Auf alle 10 Finalistinnen wartet ein unvergessliches Überraschungswochenende in Berlin, bei dem die Mrs.Sporty des Jahres 2013 offiziell gekürt wird.

Es ist wieder soweit: Mrs.Sporty belohnt die Erfolge der Mitglieder und sucht die "Mrs.Sporty des Jahres 2013". Der Frauensportclub kürt mit dieser Auszeichnung Frauen, die durch das Konzept ihre Ziele erreicht haben und jetzt ein aktiveres, gesünderes Leben führen. Ein spannendes Unterfangen bei mittlerweile über 550 Clubs in Deutschland, Österreich, Italien, Polen, Slowakei, Spanien und der Schweiz und über 200.000 Frauen.

Erfolg kann vieles sein: gewonnene Lebensqualität, verlorene Pfunde, geschlossene Freundschaften oder auch eine bessere Kondition und damit gesteigerte Gesundheit. Um seine Mitglieder zu motivieren und für ihre tollen persönlichen Erfolge zu belohnen, kürt die erfolgreiche Frauensportclubkette Mrs.Sporty jedes Jahr die Mrs.Sporty des Jahres. 2013 findet die Verleihung zum 5. Mal statt und die Bewerberinnenzahl war wieder einmal überwältigend. Frauen aus ganz Europa haben sich beworben und 15 von ihnen hoffen nun auf genügend Stimmen beim Online-Voting auf www.mrssporty.com. Die positive Resonanz der Frauen beweist, wie beliebt das Trainings- und Ernährungskonzept der Kette "Von Frauen - Für Frauen" ist, und wie viel Positives Bewegung und eine gesunde Ernährung jeder Frau geben können.

Das Training und die Ernährungsumstellung bei Mrs.Sporty verändern nachweislich das Leben der Mitglieder positiv. Immer wieder sind erstaunliche und einzigartige Erfolgsgeschichten aus den Clubs zu hören. Die Erfolge der Mitglieder sind die Erfolge von Mrs.Sporty -und auch deren Herzensangelegenheit. Das Konzept hat sich bewährt und die Frauensportkette kann sich auf die Fahne schreiben, dass sie weiß, was Frauen wollen - und brauchen: Nur 2-3-Mal 30 Minuten Training in der Woche, einfach und flexibel in den Alltag der modernen Frau integrierbar, sowie eine individuelle Ernährungsumstellung begeistern europaweit die Mitglieder. Die langfristigen Effekte sind ein nachhaltiger Gewichtsverlust, neues Selbstbewusstsein, Gesundheit sowie mehr Lebensqualität. Und das bei toller Trainingsatmosphäre: statt Konkurrenz herrscht gegenseitige Motivation und Unterstützung. Die einzigartigen Erfolgsgeschichten der anderen Mitglieder spornen an.

