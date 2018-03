Nespresso beginnt mit dem Bau seines dritten Produktionszentrums

Lausanne/Romont, Schweiz (ots) - Nestlé Nespresso SA hat heute in Romont den Baubeginn seines dritten Produktionszentrums gefeiert, in Anwesenheit von Vertretern des Kantons Freiburg und der Gemeinde Romont. Die neue Anlage ergänzt die zwei existierenden Produktionszentren in Orbe und Avenches. Sie soll in der ersten Hälfte des Jahres 2015 in Betrieb genommen werden.

"Heute geht es um mehr als nur um den Grundstein für ein neues Gebäude. Es geht auch um die Konkretisierung eines wichtigen Projektes innerhalb unserer Unternehmensstrategie. Die Planung unseres dritten Produktionszentrums, mit der wir vor vier Jahren begonnen haben, wurde von unseren Teams und Partnern mit Entschlossenheit und anhaltender Energie vorangetrieben. Mit dieser Anlage unterstreichen wir das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unsere Zukunft", sagte Jean-Marc Duvoisin, CEO von Nestlé Nespresso SA. "Es ist eine Investition in unsere Expertise und die Qualität unserer Kaffees, zwei Grundsätze unseres nachhaltigen Wachstums und unserer Reputation."

Jean-Marc Duvoisin enthüllte einen symbolischen ersten Stein -eine grosse Kaffeebohne aus dem Aluminium von etwa 800 Nespresso Kapseln - und markierte damit den Baubeginn. Die Skulptur wurde von Jérôme Berbier gestaltet, einem Künstler und Designer aus Freiburg. Sie symbolisiert die Quelle der Inspiration von Nespresso und unterstreicht den künftigen Stellenwert des Produktionszentrums in der Entwicklung des Unternehmens.

Eine strategische Investition in die langfristige Unternehmensentwicklung

Fast 27 Jahre nachdem Nespresso dem Segment des portionierten Kaffees den Weg geebnet hat, entscheiden sich immer mehr Konsumenten, die sich Kaffees von aussergewöhnlicher Qualität und neue Geschmackserlebnisse wünschen, für Nespresso.

"Dieser Standort wird es uns ermöglichen, dem steigenden Bedarf der Kunden nach Nespresso Kaffee weltweit zu begegnen", sagte Patrice Bula, Generaldirektor Nestlé SA, Strategische Geschäftseinheiten, Marketing, Verkauf und Nespresso. "Hierbei handelt es sich um eine langfristige und strategische Investition, die es uns erlauben wird, das künftige Wachstum von Nespresso weltweit zu unterstützen."

Nespresso investiert mehr als 300 Millionen Schweizer Franken in den Bau der neuen Anlage, die eine Gesamtfläche von rund 21.000 m2 umfasst und von Aubert Architectes entworfen wurde.

Positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft

Mit diesem Produktionszentrum möchte Nespresso die Gemeinde Romont und den Kanton Freiburg wirtschaftlich und sozial langfristig und positiv unterstützen.

Der neue Standort wird es ermöglichen, direkte und indirekte Stellen in der Region zu schaffen und gleichzeitig die lokale und regionale Wirtschaft zu stärken. Bis Ende 2015 werden rund 200 Stellen im Produktionszentrum entstehen und rund 400 Stellen bis Ende 2016.

"Dieser Spatenstich ist ein wichtiger Schritt, der die Ansiedelung von Nespresso in der Region markiert. Es ist ein starkes Signal des Vertrauens in die wirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons und unseren gemeinsamen Fokus auf Innovation und Exzellenz", erklärte Beat Vonlanthen, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Freiburg. «Romont und der Bezirk Glâne erleben mit der Ansiedlung von Nespresso den Beginn einer neuen, vorteilshaften und dynamischen Zeit des Aufschwungs. Davon bin ich überzeugt", sagte Roger Brodard, Bürgermeister von Romont. Als ein Schweizer Unternehmen mit internationalem Ruf hat sich Nespresso dazu entschlossen, sein drittes Produktionszentrum in Romont zu bauen. Zu den strategischen Faktoren für diese Entscheidung gehören die hohe Schweizer Expertise, die solide und verlässliche Infrastruktur sowie die Kompetenz der Arbeitnehmer. Diese garantieren die Qualität, für die Nespresso steht.

Übersicht

Gesamtfläche des Gebäudes: 21.000 m2 Investitionen: 300 Millionen Schweizer Franken Bauzeit: 2 Jahre Architekt: Vincent Aubert, Aubert Architectes Inbetriebnahme: erste Jahreshälfte 2015 Anzahl der Stellen 2015: 200 Anzahl der Stellen 2016: 400

HINWEIS:

Bildmaterial kann ab 12:00 Uhr auf unserer Unternehmenswebsite heruntergeladen werden: http://www.nestle-nespresso.com/media/library

Über Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA ist der weltweite Pionier und Referenz im Bereich des portionierten Spitzenkaffees. Mit Hauptsitz im schweizerischen Lausanne agiert Nespresso in fast 60 Ländern und beschäftigt mehr als 8'000 Mitarbeiter. 2012 betrieb Nespresso ein globales Retail-Netzwerk mit 300 exklusiven Boutiquen. http://www.nestle-nespresso.com

Rückfragen & Kontakt:

Diane Duperret, Corporate PR Manager

Nestlé Nespresso SA

Tel.: +41/21/796'92'89

E-Mail: diane.duperret @ nespresso.com