Toys"R"Us sucht das Mini-Model 2013

Haid (ots) - Ende April startet der weltgrößte Händler für Spielwaren und Babyartikel bereits zum vierten Mal in Folge die Suche nach dem Toys"R"Us Mini-Model. Eltern mit Kindern bis einschließlich zwölf Monaten können dann in allen Filialen am großen Fotowettbewerb für kleine Models teilnehmen.

Es geht wieder los: Am Montag, den 29. April 2013, startet Toys"R"Us die Suche nach dem Mini-Model 2013. Von April bis Juni findet in allen Filialen mit dem Team von Kids Profi Portrait ein fünftägiges Shooting statt, bei dem Eltern ihre Kinder fotografieren lassen können.

Im Anschluss haben die Eltern aller Kinder im Alter bis einschließlich zwölf Monaten die Möglichkeit, ihr Einverständnis dazu zu geben, dass ihr Kind an der Wahl zum Mini-Model teilnimmt. Dabei erfolgt die Wahl zum jeweiligen Standortsieger über ein Voting im Internet unter www.toysrus-minimodel.at. Aus allen Standortsiegern wählt eine unabhängige Jury innerhalb von 14 Tagen schließlich das Toys"R"Us Mini-Model 2013.

"Die Mini-Model Tour hat sich über die letzten Jahre als fester Bestandteil in unserem Eventkalender etabliert. Die ausgesprochen positive Resonanz und stetig wachsende Teilnehmerzahlen haben uns bestärkt, auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach einem Mini-Model zu gehen", berichtet Nele Glier, verantwortlich für das Eventmarketing bei Toys"R"Us.

"Allein im letzten Jahr haben in Österreich fast 1.000 Eltern mit ihrem kleinen Schatz an der Wahl teilgenommen und auch in diesem Jahr wartet auf das Gewinnerbaby wieder ein exklusiver Preis - ein professionelles Fotoshooting für den Babykatalog 2014 sowie eine GeschenkCard im Wert von 500 Euro. Aber auch die drei Erstplatzierten einer jeden Standortwahl werden nicht leer ausgehen", verrät Nele Glier vorab.

Mitmachen lohnt sich also - bei der Wahl zum Toys"R"Us Mini-Model 2013.

Über TOYS"R"US

Toys"R"Us ist mit über 1600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 85 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter www.toysrus.at.

