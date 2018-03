Aktionswoche für den Klimaschutz vom 30. Mai bis 5. Juni

Pernkopf: Wir können alle etwas zum Klimaschutz beitragen

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der Klima-Aktions-Woche in Niederösterreich, die heuer vom 30. Mai bis 5. Juni über die Bühne geht, wird mit vielen verschiedenen Aktionen das Thema Klimaschutz in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Einen Überblick über Veranstaltungen und Klimatipps für alle, die selbst aktiv werden wollen, gibt es auf www.klimaaktionswoche.at. Neu ist heuer, dass jeder auf der Homepage seinen Beitrag zum Klimaschutz veröffentlichen und damit auch andere motivieren und inspirieren kann. Angeboten werden u. a. Radgeschicklichkeitsbewerbe, Passivhaus-Führungen, Windrad-Besteigungen, Radtouren, Filmvorführungen zur Energiezukunft sowie ein Klima-Frühstück mit regionalen Zutaten. Auch Pfarren können sich daran beteiligen, konkret über die Aktion "Wir RADLN in die Kirche", bei der die Gläubigen mit dem Fahrrad zum Gottesdienst kommen. Für alle, die kein eigenes Fahrrad besitzen, ist das Ausleihen von nextbike-Leihrädern während der Klima-Aktionswoche kostenlos.

"Die vielen Initiativen in der Aktionswoche für den Klimaschutz sind ein starkes Zeichen, wie einfach nachhaltiges Handeln sein kann und nichts mit dem Verzicht auf Lebensqualität zu tun hat", so Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. "Es gibt eine Vielzahl konkreter Möglichkeiten um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klima-Aktions-Woche zeigen, dass wir alle ohne großen Aufwand mithelfen können unsere Umwelt zu schützen."

Nähere Informationen: Energie- und Umweltagentur Niederösterreich, Telefon 02742/219 19, Büro LR Pernkopf, Mag. Markus Habermann, Telefon 02742/9005-15473, e-mail markus.habermann @ noel.gv.at, www.klimaaktionswoche.at.

