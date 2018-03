Optimizelys Plattform für die Web-Optimierung steht jetzt in zehn Sprachen zur Verfügung

(PRN) - - Führende Plattform im Bereich A/B- und mehrdimensionaler Tests bedient in mehr als 50 Ländern über 4.000 Kunden und plant Expansion internationaler und lokalisierter Angebote

San Francisco (ots/PRNewswire) - Optimizely, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Weboptimierung, hat heute die Inbetriebnahme seiner Plattform in neun weiteren Sprachen bekannt gegeben - Dänisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Die Bekanntgabe, die in dieser Woche auf der The Next Web Conference (TNW) in Amsterdam durch Dan Siroker erfolgte, den CEO von Optimizely, folgt auf eine Serie-A-Finanzierungsrunde [http://blog.optimizely.com/2013/04/10/optimizely-raises-28-million-to-go-global/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], die früher in diesem Monat von Benchmark Capital durchgeführt wurde. Diese Finanzierung ermöglicht dem Unternehmen die Beschleunigung der Bereitstellung innovativer Produkte im Bereich der Weboptimierung für Kunden, die einem Publikum, das sich immer weiter globalisiert, personalisierte Weberfahrungen liefern wollen.

"Optimizely versetzt Unternehmen in die Lage, jedem Besucher Ihrer Webseiten die bestmögliche Erfahrung zu verschaffen", sagte Dan Siroker. "Die Wirtschaft globalisiert sich immer weiter und die Fähigkeit, den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Inhalte zu zeigen, wird für Unternehmen und Konsumenten Ergebnisse unschätzbaren Wertes einfahren. Dass wir unsere Kunden jetzt in neun zusätzlichen Sprachen bedienen können, ist nur der erste Schritt dabei, unseren mehr als 4000 Kunden auf der ganzen Welt bei der schnellen Realisierung ihrer Ziele beiseite zu stehen."

Wichtige Fakten:

-- Optimizely steht neben Englisch jetzt auch in Dänisch [https://www.optimizely.dk/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Niederländisch [https://www.optimizely.nl/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Französisch [https://www.optimizely.fr/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Deutsch [https://www.optimizely.de/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Italienisch [https://www.optimizely.it/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Japanisch [https://www.optimizely.jp/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Portugiesisch [https://www.optimizely.pt/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n], Spanisch [https://www.optimizely.es/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n] und Schwedisch [https://www.optimizely.se/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n] zur Verfügung. -- Derzeit haben ca. 40 Prozent der Kunden des Unternehmens ihren Firmensitz außerhalb der USA und die Hälfte dieser Kunden bevorzugt eine andere Sprache als Englisch. -- Der am schnellsten wachsenden Kundenstamm von Optimizely außerhalb der USA befindet sich in Deutschland, gefolgt von Großbritannien und Spanien. -- Diese Inbetriebnahme ist der erste Schritt in der Strategie des Unternehmens, globale Produkte zu schaffen, die Kunden in mehr als 50 Ländern bessere Dienstleistungen zur Verfügung stellen. -- Im Blog [http://blog.optimizely.com/2013/04/24/international-ab-testing?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n] des Unternehmens finden Sie Screenshots der mehrsprachigen Plattform. -- Optimizely hat in weniger als zwei Jahren etablierte Unternehmen hinter sich gelassen und ist zur weltweit führenden Plattform von A/B- und mehrdimensionalen Tests [https://www.optimizely.com/resources/multivariate-test-vs-ab-test?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=i18n] geworden. -- Mehr als 4.000 Unternehmen setzen Optimizely ein, darunter Starbucks, Disney und Salesforce. -- Das Wachstum des Unternehmens zwischen März 2012 und März 2013 betrug mehr als 400 Prozent.

Expansion des Unternehmensde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6ecffd04 Das Start-up beschäftigt im Unternehmenssitz in San Francisco derzeit 70 Mitarbeiter. Im Zuge der Eröffnung der Niederlassung in Amsterdam Ende 2012 plant das Unternehmen eine Steigerung der Zahl der Gesamtbelegschaft auf über 150 bis zum Ende des Jahres 2013. Die Mitglieder des technischen Kundendienstes in Amsterdam halten die Reaktionszeiten für den wachsenden europäischen Kundenstamm des Unternehmens kurz. Optimizely bietet derzeit Support in englischer und niederländischer Sprache und plant die Hinzunahme weiterer Sprachen im Laufe dieses Jahres. Kandidaten, die fließend Französisch, Deutsch oder Spanisch sprechen und daran interessiert sind, Mitglied von Optimizelys Kundendienstteam der Weltklasse zu werden, bewerben sich bitte hier. Hier können Sie den Bau der Niederlassung vonOptimizely in Amsterdam verfolgen.

Journalisten, welche die The Next Web Conference in Amsterdam (25. -26. April) besuchen und mit Optimizelys CEO Dan Siroker zu sprechen wünschen, wenden sich bitte an press @ optimizely.com. Am Freitag, dem 26. April findet um 15:25 Uhr im Blue Room seine Präsentation statt.

Über Optimizelyde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@18ec4a72 Optimizely bildet jene Schicht auf der Oberfläche des Internet, die Unternehmen ermöglicht, mit ihren Webseiten bessere Erfahrungen zu vermitteln und die Rendite zu erhöhen. Optimizelys Interface ist einfach und gleichzeitig leistungsstark. Tester erstellen damit unterschiedliche Versionen Ihrer Webseiten und können verfolgen, wie Veränderungen die Leistung beeinflussen. Die Ergebnisse können erstaunlich sein und zu dramatischen Umsatzzuwächsen führen. Das Unternehmen schloss im April eine Finanzierungsrunde des Typs Serie A über 28 Millionen US-Dollar ab, die von Benchmark Capital angeführt wurde. Weitere Informationen über Optimizely finden Sie unter www.optimizely.com oder folgen Sie uns auf Twitter

