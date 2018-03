Tribotecc will mit Quintiq-Plattform für Produktionssteigerung und mehr Transparenz sorgen

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, weltweiter Marktführer im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung, gab heute bekannt, dass man sich bei der Tribotecc GmbH für den Einsatz der Quintiq-Lösung für Bedarfs- und Beschaffungsplanung entschieden hat.

Tribotecc, ein Unternehmen von Rockwood Holdings, ist der weltweit grösste Hersteller von Reibwertstabilisatoren auf Basis von Metallsulfiden. Mit der Lösung von Quintiq wird Tribotecc eine grössere operative Transparenz und Funktionalität erreichen als mit dem aktuellen System und kann damit auch die neue Artikelstruktur an den österreichischen Standorten in Wien und Arnoldstein unterstützen.

Die Quintiq-Lösung wird für Echtzeit-Transparenz in der gesamten Prozesskette für Vertrieb, Einkauf und Produktion sowie für Flexibilität und Funktionalität sorgen, so dass auch nach individuell festgelegten Kennzahlen agiert werden kann. Dank Quintiq kann Tribotecc:

die Produktion steigern und die Durchlaufzeiten reduzieren

durch genaue Vorhersagen und Transparenz in den Bestandsmengen die Bestände verringern

durch optimale Losgrössen und Verpackungen Kosten niedrig halten

die Liefertreue auf einem konstanten Niveau von über 95% halten.

"Unsere neue Artikelstammdatenstruktur kann in der aktuellen Software nicht abgebildet werden", erklärt das Management von Tribotecc. "Quintiq überzeugte uns mit einer Demonstration der Integrationsfähigkeit, Transparenz und Flexibilität ihrer Lösung, dank derer die Software problemlos an die speziellen Anforderungen der Chemiebranche und des Unternehmens selbst - wie z. B. Optimierung von Nebenprodukten, alternativen Rohstoffen, Ausschuss, Losgrösse sowie Ablaufplanung - über alle benötigten Planungshorizonte hinweg angepasst werden kann."

"Wir freuen uns sehr, dass wir die unübertroffene Transparenz und Funktionalität liefern können, die Tribotecc in einer einzigen massgeschneiderten Supply-Chain-Planungs- und -Optimierungslösung suchte", erklärt Jos Braam, Quintiqs Business Unit Director für den Bereich Produktion. "Die hochspezialisierten Chemie- und Pharmaunternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz bieten eine spannende neue Herausforderung für unser Unternehmen und werden uns auf unserem rasanten Wachstumskurs noch weiter voranbringen."

Über Tribotecc GmbH

Die Tribotecc GmbH, eine Tochtergesellschaft der Rockwood Holdings, produziert auf Grundlage innovativer, synthetischer Lösungen hochmoderne Produkte im Bereich Tribologie und ist zugleich der weltweit führende Hersteller für Reibwertstabilisatoren auf Basis von Metallsulfiden. http://www.tribotecc.at

Über Quintiq

Mithilfe der revolutionären Plattform für Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) können Unternehmen die Effektivität in jeder Phase der Lieferkette erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine ganzheitliche Planung und Optimierung von Personal, Ressourcen und Prozessen in einem einzigen Planungsumfeld über alle Planungshorizonte hinweg. Viele der weltweit grössten und erfolgreichsten Unternehmen verlassen sich auf Quintiq, um ihre Unternehmensziele zu erreichen, ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken und neue Einkommensquellen zu eröffnen.

Quintiq wurde im Jahr 1997 gegründet und entwickelte sich schnell zu einem internationalen Unternehmen mit dualem Hauptsitz in den Niederlanden und den USA, einem allgemeinen Entwicklungszentrum in Malaysia sowie weiteren Niederlassungen auf der ganzen Welt. Die Quintiq-Software wird weltweit bereits an mehr als 500 Standorten in über 78 Ländern eingesetzt.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Xing,

LinkedIn

und YouTube.



