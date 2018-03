Stringwechselrichter von Sungrow bestehen VDE-ASIG-Zuverlässigkeitstests

München (ots/PRNewswire) - Vor kurzem haben die PV-Wechselrichter SG15KTL, SG20KTL und SG30KTL PV von Sungrow die umfassenden Zuverlässigkeitstests des ASIG-Labors des deutschen Verbands der Elektrotechnik Elektronik & Informationstechnik (VDE) bestanden. Das in Augsburg ansässige Labor führt komplementäre langfristige Betriebszuverlässigkeitstests durch. Bisher haben nur wenige Wechselrichter auf dem europäischen Markt den ASIG-Test bestanden.

Mit Schwerpunkten auf der Konzeption, Ausführung, Arbeitsweise und Zuverlässigkeit von elektronischen Komponenten nimmt der ASIG-Test, der auch Stresstests hinsichtlich Leistung, Strömen und Temperatur einschließt, in der Regel etwa drei Monate in Anspruch. So liefert der ASIG-Test fachlich qualifizierte, verlässliche Rückmeldungen zur Zuverlässigkeit der getesteten Produkte. Angesichts des bestandenen ASIG-Test kann der Kunde mehr Vertrauen in die langfristige Zuverlässigkeit von Sungrow-Wechselrichtern setzen.

"Die Resultate des ASIG-Zuverlässigkeitstests bestätigen die langfristige Zuverlässigkeit von Sungrow-Wechselrichtern. Zusammen mit der Note AA des PHOTON-Labors, einer weiteren Bestätigung des hohen Wirkungsgrades unserer Wechselrichter, reflektiert sich darin unser Engagement in der Entwicklung und Produktion von PV-Wechselrichtern seit 16 Jahren," sagte Raymond Wong, VP von Sungrow. "Es sind um umfassende Bewertungen der hohen Qualität von Sungrow-Wechselrichtern seitens anerkannter Organisationen."

Mit ihrer hervorragenden Leistung haben Sungrow-Wechselrichter für mittlere Anlagen seit ihrer Markteinführung bereits eine ganze Reihe von Zertifikationen erhalten, darunter TÜV, CE, BDEW, VDE AR N 4105 und CGC. Es ist außerdem erwähnenswert, dass eine Vielzahl von Wechselrichtern die Note AA von PHOTON bekommen haben. Der ASIG-Zuverlässigkeitsnachweis bestätigt nicht nur die Zuverlässigkeit von Sungrow-Wechselrichtern, sondern ergänzt auch die Kategorie von Sungrow-Produkten, die ausländische Zertifikationen bestanden haben und die Zugangskriterien für globale Märkte erfüllen, und gibt dem Kunden mehr Vertrauen bei der Wahl von Sungrow.

Informationen zu ASIG

ASIG Quality Services GmbH ist eine eigenständige Tochter des VDE und bietet Qualitätssicherung durch weltweit operierende ASIG-Mitarbeiter. ASIG qualifiziert, auditiert und inspiziert Hersteller und deren Produkte mit ganzheitlicher Betrachtung und einzigartigen Bewertungsmethoden. Das deutsche Qualitätsdenken ist dabei immer präsent.

Informationen zu Sungrow

Die 1997 gegründete Sungrow Power Supply Co., Ltd. engagiert sich in der Entwicklung von elektrischen Anlagen für erneuerbare Energien und unterhält Repräsentationen und Zweigunternehmen in Deutschland, Kanada, Australien und anderen Ländern.

Als laut IMS fünftgrößter Hersteller von PV-Wechselrichtern der Welt verfügt Sungrow global über mehr als 3000 MW Installationskapazität.

