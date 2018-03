Landstraße: Neue Ausstellung "100 Jahre Konzerthaus"

Am 26.4.: Eröffnung von vier Schauen im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS) - Das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) präsentiert von Freitag, 26. April, bis Sonntag, 30. Juni, vier neue Sonder-Ausstellungen. In der Schau "100 Jahre Wiener Konzerthaus" dokumentiert der Bezirkshistoriker Karl Hauer mit Bildermaterial, Texten und Exponaten, darunter die Urkunde der Schlusssteinlegung (Faksimile) und das Original-Programm eines Chor-Nachmittags im Jahr 1921, die interessante Geschichte der bekannten Veranstaltungsstätte. Von verschiedensten festlichen Konzerten bis zu Ball-Abenden und Theater-Vorstellungen reicht der Rückblick. Außerdem werden am Freitag, 26. April, ab 19.00 Uhr, die Ausstellungen "Wohnhaft Wien 3:

Milla Grabner aus der Gärtnergasse" (Lebensbeschreibung einer tüchtigen Schneiderin und Vermieterin), "Magische Landschaften" (abstrakte Malereien von Herta Weber-Oberhauser) und "Feuerwehr auf der Landstraße" (Darstellung der Feuerwehr-Historie) eröffnet. Zu besichtigen sind die vier Schauen am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (16.00 bis 18.00 Uhr). Der Eintritt ist gratis. Mehr Informationen: Telefon 4000/03 127 (mitunter Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

