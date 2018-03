Auszeichnung für verdiente Lehrer

LR Mennel überreichte Berufstitel-Dekrete

Bregenz (OTS/VLK) - Schullandesrätin Bernadette Mennel überreichte kürzlich im Montfortsaal des Landhauses in Bregenz Berufstitel-Dekrete an verdiente Lehrer. Mennel gratulierte einem neuen Oberstudienrat, einem Studienrat, zwei Oberschulräten und sieben Schulräten.

"Der Beruf Lehrer ist wie kaum ein anderer zugleich Berufung, darüber hinaus aber auch eine große Herausforderung, denn die Wünsche und Anforderungen der Gesellschaft an die Schule nehmen ständig zu", sagte Landesrätin Mennel. Neben Fachwissen und pädagogischen Fähigkeiten sei in der heutigen Zeit vor allem auch ein sehr hohes Maß an Sozialkompetenz gefragt.

Als Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Vorarlberg würdigte Mennel im Rahmen der kleinen Feier die Verdienste der engagierten Lehrer um das Wohl der ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Dabei lobte sie insbesondere den Einsatz der Geehrten in der Schulpartnerschaft und deren Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung.

Oberstudienrat:

Hanspeter Ralser, Professor der landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschule Hohenems

Studienrat:

Helmut Eberharter, Fachschuloberlehrer, landwirtschaftliche Fach- und Berufsschule Hohenems

Oberschulrat:

Jodok Franz, Hauptschuldirektor, Hauptschule Bezau

Roman Kopf, Berufsschul-Direktorstellvertreter, Landesberufsschule Bregenz 2

Schulrat:

Herbert Hager, Hauptschuloberlehrer, Hauptschule Bezau

Hubert Hosp, Berufsschuloberlehrer, Landesberufsschule Bregenz 2 Edgar Jäger, Berufsschuloberlehrer, Landesberufsschule Bregenz 2 Günter Lerch, Berufsschuloberlehrer, Landesberufsschule Bregenz 1 Anton Mangeng, Hauptschuloberlehrer, Skimittelschule Schruns-Dorf Karlheinz Nussbaumer, Hauptschuloberlehrer, Hauptschule Bezau

Heinz Zauner, Berufsschuloberlehrer, Landesberufsschule Bregenz 1

