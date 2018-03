Spanien immer noch Urlaubsziel Nummer 1

Halle/Westfalen (ots) - Die Zahlen der Reisebüros zeigen es wieder einmal eindeutig: Spanien ist immer noch Urlaubsziel Nummer 1. Vor allem die Costa Brava erreicht auch in diesem Jahr wieder einmal neue Rekordzahlen. Aber auch die spanischen Inseln sind weiterhin ein beliebtes Reiseziel für die Deutschen. Neben Spanien sind auch die Türkei, Dubai, einige Balkanländer und die Dominikanische Republik wieder ganz vorne mit dabei. Und auch das Krisenland Ägypten, das durch die Demonstrationen scheinbar an Image verloren hat, konnte es trotzdem wieder in die Top Ten der beliebtesten Urlaubsländer schaffen. Die Reiselust der Deutschen ist also trotz Wirtschaftskrisen weiterhin ungebrochen.

Nun wird es langsam Zeit, eine schöne Reise für den wohlverdienten Sommerurlaub zu planen. Je eher das passende Domizil gebucht wird, desto länger ist die Vorfreude und die besten Plätze stehen noch zur freien Auswahl. Der Reiseführer http://www.reiseguide.de stellt Reiseziele rund um den Globus vor und hilft bei der Auswahl. Für jede Vorstellung von einem erholsamen und abwechslungsreichen Sommerurlaub, ob allein, als Paar oder mit der Familie, gibt es die passende Destination.

Urlaub für Singles und Alleinreisende

Alleinreisende haben es bei der Auswahl nicht schwer, die für sich passende Reise zu finden, wobei man sich unter Umständen nach seinen Hobbys richten wird. Vielleicht steht hierbei der Wassersport an einer der sonnigen Küsten des Gardasees oder der Kanarischen Inseln ganz oben auf der Wunschliste. Vielleicht soll es aber auch eine spezielle Reise für Singles sein, auf der sich viele Alleinstehende treffen, um gemeinsame Aktivitäten auszuüben und miteinander zu feiern. Hier bietet sich zum Beispiel eine unterhaltsame Busreise nach Kroatien an.

Paare suchen einen Urlaub der Zweisamkeit

Für viele Paare gibt es nichts Schöneres, als eine komfortable Kreuzfahrt auf einem luxuriösen Schiff. Dabei ist die Route um Norwegen, die bis zum Nordkap führen kann, ganz sicher eine der schönsten Kreuzfahrten. Auf allen Weltmeeren werden hinreißende Schifffahrten durchgeführt, die für jede Vorstellung die passende Reise bieten. Speziell für Paare sind auch die immer beliebter werdenden Rundreisen geeignet. In jedem Urlaub kann ein anderes Ziel, wie beispielsweise China, Andalusien oder Kuba, erkundet werden, wobei sich auf diese Weise am besten die Möglichkeit ergibt, Land und Leute näher kennen zu lernen.

Ferien mit der ganzen Familie

Besonders Familien mit kleinen Kindern suchen das absolute Vergnügen am Strand, um hier einen fröhlichen Badeurlaub zu verbringen. Zum Beispiel die Türkische Riviera und die italienische Adria haben traumhafte Strände zu bieten und ideale Hotels mit einer exklusiven All Inklusive Versorgung, wobei nicht nur rundum die Verpflegung gesichert ist. Auch wird ein ausgedehntes Unterhaltungsprogramm mit einer kompetenten Kinderanimation geboten. Ebenso gut eignet sich für die ganze Familie eine gemütliche Ferienwohnung in den österreichischen Alpen. An der dänischen Küste findet sie großzügige Ferienhäuser. Auf diese Weise ist durch die Selbstversorgung die absolute Unabhängigkeit garantiert.

Rückfragen & Kontakt:

Yoveo GmbH

Hartmanns Wäldchen 40

33790 Halle/Westf.

Sten Köppe

info @ yoveo.de

05201/1591889