Nominierungen für BRAVE Awards werden ab jetzt entgegengenommen

Dublin, Irland (ots/PRNewswire) - Internationales Award-Programm zeichnet nicht-professionelle Pflegekräfte aus

Für die BRAVE Awards, eine internationale Auszeichnung, die den Mut und das Engagement nicht-professioneller Pflegekräfte ehrt, werden ab jetzt Nominierungen für das Programm 2013 entgegengenommen. Die BRAVE Awards ehren in diesem Jahr zum dritten Mal die unsichtbaren Helden des Alltags, nämlich unbezahlte, nicht-professionelle Pflegekräfte, die sich jeden Tag auf selbstlose und sinnvolle Art und Weise für jemanden einsetzen.

Die BRAVE Awards wurden von Shire plc, einem weltweit tätigen Pharmaunternehmen, ins Leben gerufen und werden auch von diesem veranstaltet. Die Nominierungen für dieses Jahr werden bis zum 30. Juni 2013 angenommen. Bis zu 20 Kandidaten/innen aus der ganzen Welt werden als Preisträger/innen für die BRAVE Awards ausgewählt. Jeder von ihnen erhält ein Preisgeld in Höhe von 10.000 USD bzw. den entsprechenden Betrag in der Währung seines/ihres Landes.

Es ist ganz einfach, jemanden zu nominieren: wenn Sie eine nicht-professionelle Pflegekraft kennen, von der Sie denken, dass diese den Preis verdient, informieren Sie sich auf der offiziellen Website http://www.ShireBRAVEAwards.com und füllen Sie das Formular zur Online-Nominierung aus. Die Gewinner/innen werden im November 2013 bekanntgegeben. Eine Jury, die aus Mitarbeitern von Shire und Vertretern und Experten anderer Unternehmen, die selbst im Bereich der Pflege tätig sind, besteht, wählt die Gewinner/innen aus.

"Diejenigen, die für die BRAVE Awards nominiert werden, stehen für die Millionen an Menschen, die ihre Verwandten pflegen", erklärte Flemming Ornskov, MD, designierter Geschäftsführer bei Shire. "Ihr ständiger Einsatz für andere ist ein extrem selbstloses und grosszügiges Engagement. Wir freuen uns, die Aufmerksamkeit auf die wichtige Rolle zu lenken, die diese nicht-professionellen Pflegekräfte in unserer Gesellschaft einnehmen, und Einzelpersonen dafür auszuzeichnen, unermüdlich für ihre Angehörigen da zu sein, um ihnen ein so normales und gesundes Leben wie möglich zu bieten."

Im Rahmen der BRAVE Awards von Shire wird unter einer Pflegekraft ein Mensch verstanden, der einen anderen Menschen regelmässig und langfristig pflegt. Bei der Pflegekraft kann es sich um einen eine(n) Verwandte(n), Nachbar/in oder Freund/in handeln, der/die regelmässig seine/ihre Zeit, regelmässig seine/ihre Zeit, Unterstützung und Mitgefühl dafür aufbringt, einem anderen Menschen, der sich nicht selbst pflegen kann, zu helfen. Die Pflegekraft darf nicht beruflich in der Pflege arbeiten und darf nicht offiziell für ihren Einsatz als Pflegekraft bezahlt werden. Ärzte, Krankenschwestern, Krankenhauspersonal und andere Mitarbeiter des Gesundheitswesens können nicht nominiert werden. Diese können jedoch nicht-professionelle Pflegekräfte nominieren. Nominierte Personen müssen zum Zeitpunkt der Nominierung mindestens 18 Jahre alt sein. 2013 können Kandidaten/innen aus 19 Ländern, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, für die Shire BRAVE Awards vorgeschlagen werden.

Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Art der Pflege und keinen Zusammenhang mit der Krankheit oder dem therapeutischen Bereich. Dem Pflegebedürftigen muss kein Medikament und keine Behandlung von Shire verschrieben werden. Das Programm schützt Vertraulichkeit und Privatsphäre und wurde gemäss den Datenschutzrichtlinien von Shire entwickelt. Die BRAVE Awards werden im Geiste der BRAVE-Unternehmenskultur von Shire verliehen.

HINWEISE AN DIE REDAKTION

Informationen zu den Shire BRAVE Awards

Bei den Shire BRAVE Awards handelt es sich um ein internationales Programm, das von Shire ins Leben gerufen wurde, um die Entschlossenheit und das Engagement einzelner Pflegekräfte zu würdigen. Im Rahmen der BRAVE Awards von Shire wird unter einer Pflegekraft jemand verstanden, der einen oder mehrere andere Menschen regelmässig und langfristig pflegt. Bei der Pflegekraft darf es sich nicht um eine berufliche Pflegekraft handeln und sie darf keine offizielle Bezahlung für ihren Einsatz als Pflegekraft erhalten. Bei der Pflegekraft kann es sich um eine(n) Verwandte(n), Nachbar/in oder Freund/in handeln, der/die regelmässig seine/ihre Zeit, Unterstützung und Mitgefühl dafür aufbringt, einem oder mehreren anderen Menschen, der/die sich (teilweise oder ganz) aus Gesundheitsgründen, wegen einer Verletzung oder wegen anderer, ihn/sie schwächender Umstände nicht selbst pflegen kann/können, zu helfen. Nominierungen für die 2013 BRAVE Awards werden bis zum 30. Juni 2013 angenommen und die Gewinner der Auszeichnung werden im November 2013 bekanntgegeben. Weitere Informationen zu den Shire BRAVE Awards, darunter die offiziellen Regeln, gesetzliche Offenlegungen und Datenschutzrichtlinien, finden Sie auf http://www.ShireBRAVEAwards.com.

Shire hat zum Ziel, Menschen mit eingeschränkter Lebensqualität ein besseres Leben zu ermöglichen.

Auf der Grundlage unseres Verständnisses für die Bedürfnisse von Patienten entwickeln und bieten wir Gesundheitsversorgung in den folgenden Bereichen:

Verhaltensgesundheit und Magen- und Darmkrankheiten

Seltene Krankheiten

Regenerative Medizin

sowie für andere symptomatische Beschwerden, die von Fachärzten behandelt werden müssen.

Wir streben danach, Visionär und Marktführer des Gesundheitswesens der Zukunft zu sein und Patienten, Ärzten, Politikern, Kostenträgern und unseren Anteilseignern Mehrwert zu bieten.

http://www.shire.com

Weitere Information erhalten Sie bei: Matthew Cabrey, mcabrey @ shire.com, +1-484-595-8248 Bev Volpe, bvolpe @ simonpr.com, +1-484-595-9836