Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 25. April 2013. Von WOLFGANG SABLATNIG. "Willkommen im Einwanderungsland".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Zuwanderung lässt sich aus dem Alltag von Gesellschaft und Wirtschaft in Österreich schon lange nicht mehr wegleugnen. Mehr politische Rechte durch mehr Einbürgerungen sind da ein logischer Schritt.

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz musste gestern nicht lange nachdenken, um seinem Berater Heinz Fassmann Recht zu geben: "Wir sind schon lange ein Einwanderungsland", sagte er.

Noch vor wenigen Jahren wäre ein Regierungspolitiker für diese Aussage verbal geprügelt worden. Dabei sind die Zahlen eindeutig: von 8,4 Millionen Einwohnern Österreichs hat fast eine Million einen fremden Reisepass. Tirol liegt mit 82.000 Ausländern im bundesweiten Schnitt.

Die Zahl der Einbürgerungen ist im Vergleich dazu jedoch verschwindend gering: Nur 7000 Personen haben im Vorjahr einen österreichischen Pass erhalten. Die anderen müssen zwar Steuern und für die Sozialversicherung bezahlen. Das wichtigste politische Recht - zu wählen - bleibt ihnen aber verwehrt. Nur auf kommunaler Ebene und bei EU-Wahlen dürfen Bürger anderer europäischer Staaten mitmachen.

Die Einbürgerungen zu fördern, ist da nur logisch - und das nicht nur im Interesse der "Menschenwürde" und der "Anerkennung" für die Zuwanderer, wie sie Kurz in seiner neuen Werte-Broschüre hochhält. Auch der einheimischen Gesellschaft kann es nicht egal sein, wenn ein immer größer werdender Teil der Bevölkerung sich mangels politischer Rechte für den österreichischen Staat gar nicht interessieren muss. Der Weg in Parallelgesellschaften ist dann nicht mehr weit.

Dass Türken beim Staatsbürgerschaftstest nicht mehr der historischen Niederlage ihrer Vorfahren gedenken müssen, wird für ein Mehr an Einbürgerungen aber ebenso wenig ausreichen wie der Appell zu ehrenamtlichem Engagement. Solange große Teile von Politik und Gesellschaft die Augen vor der Realität der Zuwanderung verschließen und Ausländer nur als Konkurrenten um die Sozialtöpfe sehen, kann Kurz noch so viel von "Willkommenskultur" reden - er könnte weder Immigranten noch Einheimische täuschen.

Solange diese Willkommenskultur nicht wirklich existiert, können auch Initiativen wie die Rot-Weiß-Rot-Card nicht funktionieren, die qualifizierte Zuwanderer anlocken soll. Solange wird aber auch der erhoffte positive Effekt für die Wirtschaft ausbleiben. Willkommenskultur müsste aber auch bedeuten, für Fälle wie den eines jungen Polen vorzusorgen, der fast sein ganzes Leben in Österreich verbracht hat, als Lehrling aber nicht genug verdient, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Die geplante Gesetzesnovelle wäre eine Chance für eine saubere Regelung.

