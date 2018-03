Schneeberger zur konstituierenden Sitzung: Landtag ist bunter, aber wenn es um das Land geht, zählt nur "Blau-Gelb"

Gratulation an Landeshauptmann Dr. Pröll und Regierungsmitglieder zur Wahl - Zusammenarbeit ÖVP und SPÖ als gute Basis für die kommenden fünf Jahre

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Der niederösterreichische Landtag ist in der neuen Periode bunter geworden, aber wenn es um das Land geht, zählen nur die Farben "Blau-Gelb". Ich bin sicher, dass besonders die Zusammenarbeit zwischen ÖVP und SPÖ eine gute Basis für die kommenden fünf Jahre ist, wenn es darum geht, den Spitzenplatz Niederösterreichs zu halten bzw. sogar auszubauen", erklärte VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger anlässlich der konstituierenden Sitzung des NÖ Landtags.

"Meine Gratulation gilt natürlich Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und den Regierungsmitgliedern sowie den Präsidenten zur ihrer Wahl. Ganz besonders gratuliere ich aber auch meinen Abgeordneten. Denn dank unseres fortschrittlichen Persönlichkeitswahlrechts mit dem Prinzip "Name vor Partei" haben sie alle ihr Mandat durch Vorzugsstimmen erreicht und nicht aufgrund von Listenplätzen. Das ist eine ehrliche Bürgernähe, die von den Wählerinnen und Wählern geschätzt wird", merkte Klubobmann Schneeberger an.

Zur sechsten Wiederwahl von Erwin Pröll zum Landeshauptmann fand der VP-Klubobmann noch einige besondere Worte: "Ich gratuliere zu den 267.842 persönlichen Vorzugsstimmen. Sie sind ein Ausdruck der Wertschätzung, des Vertrauens und der Beliebtheit von Landeshauptmann Erwin Pröll quer über alle Parteigrenzen. Es zeigt aber auch eines:

Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher spüren, dass sich Landeshauptmann Pröll für sie und das Land mit aller Kraft einsetzt und dass er Niederösterreich liebt."

"NÖ noch schneller, noch innovativer und noch sozialer machen" "Unser Ziel als Mitglieder des niederösterreichischen Landtags muss sein, zusammen mit Landeshauptmann Dr. Pröll und den Regierungsmitgliedern, unser Land noch schneller, noch innovativer und noch sozialer zu machen, um Niederösterreich an der Spitze zu halten. Sei es in den Bereichen der Wirtschaft, auf unserem Weg zur Sozialen Modellregion, in der Bildung oder Wissenschaft und Forschung oder wenn es um den ländlichen Raum geht. Diesen Auftrag haben wir am 3. März von den Wählerinnen und Wählern erhalten. Daher haben wir auch, trotz der Klarheit der Mehrheit, die Partnerschaft mit der SPÖ gesucht. In dieser neuen Form der Zusammenarbeit werden wir gemeinsame Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft finden", so der VP-Klubobmann.

"Was wir nicht wollen, und ich bin überzeugt, den Wählerinnen und Wählern geht es genauso, ist eine Fortsetzung des politischen Klimas der vergangenen fünf Jahre, in denen leider Zank, Hader und das Schlechtmachen des Landes auf der Tagesordnung standen. Es ist eine Frage der politischen Kultur, wenn man statt zu kritisieren, lieber skandalisiert", erinnerte Klubobmann Schneeberger die Abgeordneten im Landtag.

"Ich freue mich auf spannende fünf Jahre im NÖ Landtag, in denen wir gemeinsam für das Land und vor allem für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher arbeiten werden", hielt VP-Klubobmann Klaus Schneeberger fest.

