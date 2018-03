EANS-Adhoc: Volksbank Vorarlberg e. Gen. / positiver Konzernabschluss / keine Dividendenausschüttung auf Partizipationsschein

24.04.2013

Die Volksbank Vorarlberg erzielte im Konzernabschluss 2012 ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von EUR 3,4 Mio. Darin enthalten ist eine außerordentliche Abschreibung der indirekten Beteiligung an der Österreichischen Volksbanken AG in Höhe von EUR 5 Mio. Auf Grund der starken Vorarlberger Wirtschaft blieb der Wertberichtigungsbedarf auf Kredite unter den ursprünglichen Erwartungen. Angesichts der im April 2012 getroffenen Vereinbarung der Eigentümer der Österreichischen Volksbanken AG mit der Republik Österreich sowie der Umsetzungsvereinbarung im Volksbankenverbund beschloss die Generalversammlung der Volksbank Vorarlberg e. Gen. in der am 24.04.2013 abgehaltenen Generalversammlung, keine Dividende auf den Partizipationsschein der Volksbank Vorarlberg e. Gen. für das Jahr 2012 zu schütten, sondern den dafür vorgesehenen Betrag den Reserven zuzuführen.

Emittent: Volksbank Vorarlberg e. Gen.

