"DER STANDARD"-Kommentar: "Der Sparzwang gilt nicht für alle" von Eric Frey

Der beste Weg aus der Eurokrise wäre mehr Wachstum in Deutschland & Co - Ausgabe vom 25.4.2013

Wien (OTS) - Man könnte meinen, das Spardiktat der vergangenen Jahre wäre ein einziger Irrtum gewesen, der nun schnellstens korrigiert werden müsste. Die negativen Folgen der Budgetkürzungen erweisen sich nicht nur in Südeuropa als schlimmer als gedacht. In der ökonomischen Studie von Kenneth Rogoff und Carmen Reinhardt über die Auswirkungen von Staatsschulden auf das Wachstum, die von Verfechtern des raschen Schuldenabbaus stets zitiert wurde, wurden Fehler nachgewiesen. Und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso ruft nun die Grenzen der Sparpolitik aus. Erleben wir gerade den großen Kurswechsel zur Wiederankurbelung der Konjunktur durch Deficit-Spending?

In den Euro-Krisenstaaten sollte man keine allzu großen Hoffnungen darauf setzen. Länder, die ihre Schuldenberge am privaten Kapitalmarkt nicht oder nur mit Mühe finanzieren können, haben einfach keinen Spielraum für größere Defizite. Wenn zuletzt die Risikoaufschläge für Italien, Spanien und sogar Griechenland deutlich gefallen sind, dann auch deshalb, weil Anleger immer mehr darauf vertrauen, dass diese Länder ihre Schulden in den Griff bekommen. Eine Abkehr vom Sparen könnte jene gefährliche Spirale von steigenden Zinsen und wachsendem Insolvenzrisiko, die seit 2009 zahlreiche Eurostaaten erfasst hat, wieder in Bewegung setzen. Auch Frankreich, das noch nicht in diesem Strudel steckt, ist gefährdet.

Aber die Einsicht, dass hohe Staatsschulden nicht jede Volkswirtschaft gefährden und deshalb - anders, als die Rogoff/Reinhardt-Studie suggeriert - nicht sofort abgebaut werden müssen, sollte anderswo ein Umdenken einleiten. Die USA brauchen zwar einen Plan zur langfristigen Eindämmung der Pensions- und Gesundheitskosten, aber keine drastischen Einschnitte, wie es der jetzige Sequester-Budgetplan vorsieht. Großbritannien könnte sich mit etwas mehr Staatsausgaben die nächste Rezession ersparen. Und der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble lässt es vor lauter Stolz auf seine Budgetüberschüsse zu, dass Europas erfolgreichste Volkswirtschaft in eine Rezession schlittert.

Bei Zinsen von weit unter zwei Prozent haben Staaten kein Problem mit ihren Schulden. Fahren sie dennoch eine restriktive Budgetpolitik, dann erschweren sie den anderen die Krisenbewältigung. Das gilt vor allem in der Eurozone: Die Mittelmeerländer müssen hier mehr exportieren, um ihre Leistungsbilanzdefizite abzubauen. Aber dafür brauchen sie eine höhere Nachfrage aus den wettbewerbsfähigen Staaten des Nordens, die Jahr für Jahr große Handelsüberschüsse anhäufen. Das gilt vor allem für Exportweltmeister Deutschland. Mehr Wachstum und eine etwas höhere Inflation in Europas größter Volkswirtschaft wäre der beste Weg, um die Euroschuldenkrise zu entschärfen.

In abgemilderter Form gilt das auch für Österreich: Sein Leistungsbilanzüberschuss ist zwar kleiner, trägt aber ebenfalls zu den Ungleichgewichten in der Eurozone bei. Auch in Österreich wären stärkere Konjunkturimpulse vertretbar, etwa durch eine dringend benötigte Wohnbauoffensive. Finanzministerin Maria Fekter würde die Kreditwürdigkeit des Landes nicht gefährden, wenn sie das Nulldefizit nicht wie geplant 2016 erreicht, sondern ein oder zwei Jahre später. Und für unsere südlichen Nachbarn wäre es etwas leichter, jenen Sparkurs fortzusetzen, um den sie nicht herumkommen.

