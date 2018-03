Neues Volksblatt: "Kein Ratgeber" von Markus EBERT

Ausgabe vom 25. April 2013

Linz (OTS) - Man kann es drehen und wenden wie man will - am Ende reduzieren sich die aus allen möglichen Ecken kommenden Bedenken gegen eine Medizin-Fakultät in Linz aufs Geld.

Da mögen noch so viele Argumente ins Treffen geführt werden - man brauche keine zusätzlichen Ärzte, das Forschungskonzept sei mau, wichtiger seien Techniker und was man sonst noch so hörte in letzter Zeit -, letztlich ist es die Angst der anderen um die eigene finanzielle Ausstattung. Möglicherweise wird diese Angst noch dadurch genährt, dass Oberösterreich mit einem anfangs als chancenlos erachteten Vorhaben reüssiert hat; soviel Durchsetzungskraft einerseits offenbart Schwächen anderswo.

"Wenn jährlich 7000 Menschen abgewiesen werden, die Mediziner werden wollen, und andererseits in wenigen Jahren Ärzte fehlen, braucht über den Bedarf nicht mehr geredet zu werden", rückte LH Josef Pühringer gestern die Tatsachen zurecht. Unter dem Blickwinkel, dass es "um die Sicherstellung der Versorgung der Menschen" gehe, sind finanzielle Bedenken überhaupt nachgeordnet - was nicht heißt, dass Geld keine Rolle spielt. Aber so wie eine geeinte politische Phalanx das Projekt grundsätzlich durchsetzte, wird man auch in der Finanzierung kreative Lösungen finden. Und den Bedenkenträgern wird man ins Stammbuch schreiben können, dass Angst in der Regel ein schlechter Ratgeber ist.

