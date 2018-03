WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Italien setzt nun doch auf Jugend - von Esther Mitterstieler

Große Koalition soll Italien wieder auf Kurs bringen

Wien (OTS) - Es ist vollbracht, und weißer Rauch ist auch im politischen Rom aufgestiegen. Staatspräsident Giorgio Napolitano hat gestern Enrico Letta mit der Regierungsbildung beauftragt. Der ehemalige Christdemokrat und derzeit zweite Mann im Partito Democratico (PD) wird Italien führen - erstmals mit einer Großen Koalition. Der 46-jährige Pisaner ist der zweitjüngste Premierminister, den Italien je hatte - Giovanni Goria war als Regierungschef Ende der 80er-Jahre 45. Giuliano Amato, der zweite Name, der bis zum Schluss kursierte, war schon vor 20 Jahren Ministerpräsident und ist mit 74 Jahren auch nicht mehr der Jüngste. Dass die Wahl auf Letta fiel, ist ein gutes Zeichen für die Jugend.

Ob er der große Erneuerer wird, muss sich weisen, der Florentiner Bürgermeister Matteo Renzi hätte da mehr Profil gehabt. Denn Letta ist ein Mann des Systems. Er hat in mehreren Regierungen, darunter als Industrieminister unter Romano Prodi, gedient und Regierungserfahrung. Das ist in dieser für Italien einzigartigen Konstellation einer Großen Koalition gleichwohl eine gute Grundvoraussetzung. Für die Wirtschaft des Landes heißt es erst mal aufatmen: Die breite Koalition sorgt für politische Stabilität - eine Notwendigkeit für den Wirtschaftsstandort.

Letta tritt ein schwieriges Erbe an und wird sich dabei von seinem Vorgänger Mario Monti unterstützen lassen, der als Wirtschafts- oder Außenminister im Gespräch ist. Monti hat das Land im vergangenen Jahr zwar mit diversen Maßnahmen in die Rezession geführt, aber andererseits dringende Reformschritte gesetzt. Seine rigorose Steuer-und Sparpolitik hat ihm das Vertrauen vieler Italiener genommen. Vor allem die Immobiliensteuer auf den Erstwohnsitz hat ihn Beliebtheitswerte gekostet. Diese Steuer wird Letta zurücknehmen. So will es auch Silvio Berlusconi, der mit seiner Freiheitspartei (Pdl) wieder kräftig mitmischt.

Letta hat bekräftigt, er werde sich in Brüssel für eine Auflockerung der strengen Austeritätsvorgaben einsetzen; da ist er mit EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso einer Meinung. Trotzdem wird der neue italienische Ministerpräsident an vielen Bausteinen der Vorgängerregierung festhalten müssen, um das Land wieder auf Kurs zu bringen. Monti hat es im Vorjahr geschafft, das Defizit auf drei Prozent des BIP zu senken. Italiens KMU leiden unter der Steuerlast und die Menschen, vor allem die Jugend, unter hoher Arbeitslosigkeit. Das ist ein sozioökonomisches Thema, das Letta schnellstens angehen muss. Denn die Leute brauchen Perspektive.

Rückfragen & Kontakt:

WirtschaftsBlatt Medien GmbH

Tel.: 0043160117-305

redaktion @ wirtschaftsblatt.at