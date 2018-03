Karas: "Zukunft der Schweiz ist in EU, nicht gegen EU"

EU-Parlamentsvizepräsident bedauert Einschränkung der Personenfreizügigkeit für alle EU-Staaten in der Schweiz

Brüssel, 24. April 2013 (OTS) "Die Zukunft der Schweiz ist in der EU, nicht gegen die EU. Ich bedaure die Entscheidung des Schweizer Bundesrates, die Personenfreizügigkeit für alle EU-Mitgliedstaaten in der Schweiz einzuschränken. Die enge wirtschaftliche Verzahnung mit der EU nützt der Schweiz. Mit der heutigen Entscheidung schadet die Schweiz sich selbst", so der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas. ****

Mittelfristig müsse sich die Schweiz entscheiden, wie sie ihr Verhältnis zur EU gestalten wolle. "Ein konstruktives Mitmachen bei der Bündelung der politischen und wirtschaftlichen Kräfte Europas ist besser als Hinterherlaufen ohne mitentscheiden zu können", erklärt Karas. "Niemand will, dass der Eindruck entsteht, die Schweiz wolle sich bei der Teilnahme am EU-Binnenmarkt nur die Rosinen herauspicken", so der Parlamentsvizepräsident.

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU basieren auf mehr als 120 bilateralen und sektoralen Verträgen. Weite Teile des EU-Rechts müssen schon jetzt in der Schweiz angewandt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu