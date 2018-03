Hoher Besuch aus Lesotho im Parlament

Barbara Prammer im Gespräch mit König Letsie III.

Wien (PK) - Der König von Lesotho, Letsie III., besucht derzeit Österreich und wurde heute Nachmittag von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer im Parlament zu einem Gespräch empfangen. Prammer hieß den Monarchen herzlich willkommen und bat ihn und seine Delegation, zu der Außenminister Mohlabi Kenneth Tsekoa, Tourismusministerin Mamahele Radebe und Handelsminister Ts'olo Phoenix Temeki zählten, zu einer rund einstündigen Unterredung. Auf Seiten Österreichs nahmen die Nationalratsabgeordneten Christine Muttonen (S), Werner Amon (V), Johannes Hübner (F) und Herbert Scheibner (B) an dem Meinungsaustausch teil.

Nationalratspräsidentin Prammer bekannte sich dazu, die guten, aber noch nicht sehr intensiven Beziehungen zwischen Lesotho und Österreich, zwei geographisch ähnlichen Ländern, weiter auszubauen, vor allem auch auf parlamentarischer Ebene. Das besondere Interesse der Nationalratspräsidentin galt der Entwicklung von Demokratie und Parlamentarismus in Lesotho. König Letsie III. berichtete über die letzten Parlamentswahlen in Lesotho im Jahr 2007, die friedlich und fair verliefen und deren Ergebnis von den Wählern und allen Parteien akzeptiert wurde. Aus diesen Wahlen ging eine Koalition hervor, eine in der Geschichte Lesothos neue Form der Regierung, informierte König Letsie III. Als wesentliche Ziele der Regierung Lesothos nannte Außenminister Mohlabi Kenneth Tsekoa die Stärkung der Demokratie, einen größeren Anteil der Frauen in politischen Positionen, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes, die Bekämpfung der Armut und dabei insbesondere die Schaffung neuer Arbeitsplätze. -An dieser Stelle machte Nationalratspräsidentin Prammer auf den engen Zusammenhang zwischen einer erfolgreichen Bildungspolitik und der Entwicklung der Demokratie aufmerksam und erweckte das Interesse ihrer afrikanischen Gäste für die Vermittlung demokratischer Werte an junge Menschen in der "Demokratiewerkstatt" des österreichischen Parlaments.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden auch Sicherheitsfragen angesprochen, die ganz Afrika betreffen. Übereinstimmung erzielten die Gesprächspartner in dem Wunsch nach einer Intensivierung der politischen Kontakte zwischen den beiden Ländern, wobei König Letsie III. und seine Begleiter das Interesse Lesothos an einer verstärkten Zusammenarbeit mit Österreich auf den Gebieten Wintertourismus, Industrie und Energiewirtschaft unterstrichen. Vom Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen könnten beide Länder profitieren, sagte die Nationalratspräsidentin und zeigte sich überzeugt, dass Europa die ökonomische Bedeutung Afrikas bislang zu gering eingeschätzt habe. (Schluss) fru/keg

