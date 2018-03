Steßl-Mühlbacher zu EU-PNR: Erfolg für Datenschutz

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Sonja Steßl-Mühlbacher zeigt sich zufrieden über das heutige ablehnende Abstimmungsergebnis im EU-Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zum EU-Fluggastdatenabkommen. "Diese Speicherung ohne Verdacht ist schwer mit den Grundrechten vereinbar, der Mehrwert gegenüber bestehenden Systemen ist ebenfalls nicht ersichtlich. Wir nähern uns mit diesem Vorschlag einer Totalüberwachung aller Reisebewegungen der europäischen Bürger und Bürgerinnen", sagt Steßl-Mühlbacher, die auch Mitglied im Verfassungsausschuss ist, am Mittwoch dem SPÖ-Pressedient. ****

Der Entwurf zur Richtlinie zum EU-PNR (Passenger Name Record) hätte dazu geführt, dass Flugdaten jahrelang ohne konkreten Anlass gespeichert würden und die Behörden erleichterten Zugriff hätten. "Aber auch die vorgesehene Speicherfrist von fünf Jahren ist viel zu lang und nicht gerechtfertigt", kritisiert Steßl-Mühlbacher. Unbestritten sei, dass zur Verhinderung von kriminellen und terroristischen Straftaten die Zusammenarbeit in Europa nötig sei, wobei das vorliegende Abkommen jedoch in einem Spannungsverhältnis mit dem Grundrecht auf Privatleben und Datenschutz stehe. (Schluss) che/rm

