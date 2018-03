Badner Bahn: Modernisierung der Haltestelle Vösendorf-SCS

Ein Plus an Barrierefreiheit und Komfort

Wien (OTS) - Ab dieser Woche ist das Gleis 1 der Badner Bahn-Haltestelle Vösendorf-SCS gesperrt. Die Züge verkehren sowohl in Richtung Wien, als auch nach Baden ausschließlich über Gleis 2. Ab Mittwoch, den 24.04.2013 wird der bestehende Zu- und Abgang gesperrt. Danach führt ein Provisorium sowohl auf den Bahnsteig als auch Richtung SCS sowie zum Event-Hotel Pyramide.

Seit Mitte März arbeiten die Wiener Lokalbahnen an einem neuen Erscheinungsbild der Haltestelle Vösendorf-SCS: Der Mittelbahnsteig wird verbreitert, der gesamte Bahnsteig neu überdacht und mit einem modernen Blindenleitsystem ausgestattet. Ein Personenaufzug in der Haltestelle ermöglicht in Zukunft einen barrierefreien Zu- und Abgang in Richtung Shopping City Süd. Mit der Fertigstellung ab Herbst 2013 führt eine Rampe von der Fußgängerunterführung Richtung SCS direkt zum Eingang 5. Damit ist die durchgehende Wegführung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sichergestellt.

Zukunftsweisendes Design

In Sachen Haltestellen-Architektur setzen die Wiener Lokalbahnen moderne Akzente: Ein Schutzgeländer aus Glas bildet die optische Verbindung zur Glas-Stahl-Konstruktion der Haltestelle. Diese Glasüberdachung schützt die Fahrgäste vor jeder Witterung. Sie gilt als das markante Wiedererkennungsmerkmal der modernisierten Badner Bahn-Stationen.

Optimale Beleuchtung und Beschilderung

Eine optimierte Beleuchtung am Bahnsteig macht den Wartebereich in Zukunft freundlicher und heller. Die geplante LED-Beleuchtung in den Wartekojen sorgt für mehr Sicherheit, auch in der Nacht.

Die Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen (WLB) ist ein Verkehrsanbieter mit hoher Kompetenz im Personen- und Güterverkehr. Die WLB befördert mit der Badner Bahn mehr als 30.000 Fahrgäste täglich und über ihre Tochtergesellschaft Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC) rund 4.000 Güterzüge jährlich zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer. Seit 2010 fährt die WLB als einer der wesentlichsten nationalen Anbieter auch Charter- und Nostalgiezüge in Österreich sowie grenzüberschreitend. Neben dem Bahngeschäft betreibt die WLB einen regionalen Buslinienverkehr im Großraum Baden sowie über die Tochtergesellschaft der Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste (WLV) einen Busgelegenheitsverkehr mit Reisebussen und Kleinbussen mit einer besonderen Spezialisierung auf Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

