Todt zum Pensionssystem: Verunsicherte Menschen aufklären!

Ängste der Österreicher entkräften statt Panik zu verbreiten

Wien (OTS) - Laut einer aktuellen Gfk-Umfrage fürchten fast vier von fünf Menschen in Österreich, dass die staatliche Pension in Zukunft nicht mehr gesichert ist. Reinhard Todt, SP-Fraktionsvorsitzender im Bundesrat und Generalsekretär des Pensionistenverbandes (PVÖ), warnt aus diesem Anlass vor einem Schüren unnötiger Ängste: "Die Finanzierung der Pensionen ist auch langfristig gesichert. Die beschlossenen Maßnahmen der letzten Jahre, wie z.B. die Reform der Invaliditätspension, das Auslaufen der Hacklerregelung oder das neue Pensionskonto, zeigen sich nicht heute, sondern wirken langfristig. Weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen müssen und werden zudem in den kommen Jahren folgen und zusätzlich die Stabilität des österreichischen Pensionssystems garantieren."

Todt sieht aber auch ganz akuten Handlungsbedarf, allerdings bei der Aufklärung der Bevölkerung: "Manche Medien und selbsternannte Pensionsexperten hantieren bewusst mit falschen Zahlen und versuchen, besonders die Jungen zu verunsichern und einen Keil zwischen die Generationen zu treiben. Die Realität zeigt aber, dass Jung und Alt in unserem Land zusammenhalten und den sozialen Frieden schätzen. Es liegt also in der Verantwortung eines jeden, das Vertrauen in unser bewährtes Pensionssystem zu stärken, anstatt die Menschen in unsichere Privatpensionsexperimente zu drängen - das beweist uns wohl auch die globale Finanzkrise der letzten Jahre."

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs, presse @ pvoe.at

Mag. Daniel Auer, Tel. 01/313 72-31