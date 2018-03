Großruck beendet Besuch in Kiew

Präsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE: "Starkes Signal des Respekts und der Anerkennung"

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Der Präsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), ÖVP-Abg. Wolfgang Großruck, hat gestern, Dienstag, seinen zweitägigen Arbeitsbesuch in Kiew mit Gesprächen mit Präsident Yanukovych und Ministerpräsident Azarov abgeschlossen. Der Besuch folgte einer Einladung des Vorsitzenden der OSZE, Leonid Kozhara, Außenminister der Ukraine. Großruck hatte während seines zweitägigen Besuchs mehrmals die Gelegenheit, Gespräche mit Außenminister Kozhara zu führen.

Alle Gespräche fanden in einer äußerst freundlichen, einladenden und konstruktiven Atmosphäre statt. "Wir wissen dieses starke Signal des Respekts und der Anerkennung der wichtigen Rolle der Parlamentarischen Versammlung innerhalb der OSZE sehr zu schätzen", sagte Großruck.

Der ukrainische Präsident Yanukovych und Ministerpräsident Azarov informierten Großruck über die Prioritäten des ukrainischen Vorsitzes. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen vor allem auf den Konflikten in Moldawien und im Kaukasus sowie Energiesicherheit, Rüstungskontrolle und wichtigen Menschenrechtsfragen. Großruck dankte der Ukraine für die Annahme des Vorsitzes und für die gute Vorsitzführung der Organisation bis zum Ende des Jahres.

Weitere Gesprächsthemen waren das EU-Assoziierungsabkommen einschließlich dem Visaregime und die Reform des ukrainischen Wahlrechts. Großruck nützte die Gelegenheit auch, um Meinungen zu politischen Fragen in der Ukraine sowie über die ukrainisch-österreichische Beziehung auszutauschen. Der Präsident betonte, dass er "die ausgesandten Signale der ukrainischen Regierung in Bezug auf inhaftierte Politiker vernommen hat." Er ergänzte zu verstehen, dass "die ukrainische Regierung laufend an der Reform des Justiz- und Strafvollzugsbereiches arbeitet" und "warte auf weitere positive Signale in diesem Bereich."

Am ersten Tag seiner Arbeitsreise hatte Großruck die Möglichkeit, ausführlich mit dem Vorsitzenden der OSZE, Außenminister Kozhara über institutionelle Fragen der OSZE zu diskutieren. Dabei wurden vor allem die Rolle des OSZE Spezialkoordinators und die parlamentarische Führungsrolle in Wahlbeobachtungen angesprochen. Zusätzlich wurden etliche politische Themen diskutiert, welche die "drei Dimensionen (politisch-militärisch, ökonomisch und ökologisch, menschlich)" der OSZE betreffen.

Präsident Großruck führte im Rahmen seiner zweitägigen Reise außerdem noch Gespräche mit dem stellvertretenden Leiter des OSZE-Projektkoordinators in der Ukraine, der ihn über deren Arbeit und die derzeitige Lage im Land informierte sowie mit einigen österreichischen Diplomaten.

