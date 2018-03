Haubner: Noch weiter Weg bis zur täglichen Turnstunde

Bundesministerin Schmied in der Pflicht, ihren Ankündigungen Taten folgen zu lassen

Wien (OTS) - Bildungsministerin Claudia Schmied ist der Forderung von 150.000 ÖsterreicherInnen nach der täglichen Turnstunde in allen Schulformen leider nicht nachgekommen. Die tägliche Bewegungseinheit nur in der Ganztagesschule und in nicht verpflichtenden Freizeitbetreuungen zu verankern ist zu wenig. Durch die stark eingeschränkte Freizeit von SchülerInnen an Ganztagesschulen fehlt diesen darüberhinaus die Zeit für das Training im Sportverein.

Durch die bloße Anhebung der Mindeststundenzahl in der NMS von 10 auf 13 Stunden über vier Jahre gerechnet, ergibt sich nicht einmal die Erhöhung um nur eine Wochenstunde Sport. Damit wurde das Ziel der täglichen Turnstunde für alle Schulformen verfehlt. Über diese Maßnahme werden in der NMS nicht einmal die österreichischen Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung erfüllt.

Vollkommen unberücksichtigt blieb im Programm der Ministerin die Schaffung von rechtlichen Rahmenbedingungen zur autonomen Einbindung von Sportvereinen in die Bewegungsförderung an Schulen. Gerade doppelte Gehaltskosten in der Nachmittagsbetreuung können nicht im Sinne des BMUKK sein. VereinstrainerInnen können laut dem 10-Punkte Programm weiterhin nur in Begleitung von PädagogInnen Bewegungseinheiten an Schulen durchführen, was langfristig nicht finanzierbar sein wird.

Rückfragen & Kontakt:

SPORTUNION Österreich

Generalsekretär Mag. Rainer Rößlhuber

Tel.: +4366460613301

Mail: r.roesslhuber @ sportunion.at