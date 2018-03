Bundespräsident Dr. Heinz Fischer gratuliert Kammerschauspieler Helmut Lohner zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Kammerschauspieler Helmut Lohner zum 80. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er ihm für die vielen Kultur-Initiativen in unserem Land dankt. "Dies gilt sowohl für Ihr außerordentliches Wirken als Schauspieler und Regisseur auf zahlreichen deutschsprachigen Bühnen, wobei Sie einfühlsam und gekonnt großen Figuren der Weltliteratur Farbe und Profil gegeben und damit unzähligen Menschen Freude oder Nachdenklichkeit oder beides geschenkt haben.

Dies gilt aber auch für ihre wichtige Arbeit an der Spitze des Theaters in der Josefstadt. Sie waren zugleich organisatorischer Motor wie kunstsinniger Förderer und haben umsichtig und klug wesentliche Weichenstellungen vollzogen und neue Impulse gesetzt", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

