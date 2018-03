Korun an Regierung: Lösungen statt Ablenkungsmanöver gefordert

Mario K. exemplarisch für bestehende Mängel im Staatsbürgerschaftsgesetz

Wien (OTS) - "Normalerweise würde man erwarten, dass, wenn eine Skurrilität wie die im Fall des Mario K. bekannt wird, Regierungsmitglieder sich an die Öffentlichkeit wenden mit einem Vorschlag, wie sie versuchen diese Fälle in Zukunft zu verhindern. Stattdessen hat Bundesminister Hundstorfer kürzlich mit Aussagen über Mario K. offensichtlich versucht von dem echten Problem im Fall des jungen Lehrlings abzulenken. Tatsache ist, dass dieser junge Mann hier aufgewachsen ist und als Volljähriger die Staatsbürgerschaft beantragt hat und bis heute nicht bekommt. Das, weil er als Lehrling angeblich nicht genug verdient. Statt die Position als Regierungsmitglied dazu zu verwenden an der Glaubwürdigkeit des jungen Staatsbürgerschaftswerbers zu sägen, wären alle politisch Verantwortlichen aufgefordert angemessen zu handeln und dafür zu sorgen, dass einem solchen jungen Mann die Staatsbürgerschaft und damit auch die Gleichberechtigung nicht weiterhin per Gesetz verweigert werden. Alles andere sind Ablenkungsmanöver und billige Haarspalterei", sagtKorun.

